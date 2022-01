Covid-19: vacinação de crianças de 5 a 11 anos começa tranquila em Belém

Atividades coletivas, aulas, passeios e interação com a família e amigos. Por muito tempo, ao longo desta pandemia, as crianças foram privadas ou tiveram suas rotinas alteradas devido ao isolamento e restrições impostas pela covid-19. Mesmo com a volta ao presencial, as crianças entre 5 e 11 anos estavam descobertas da proteção e suscetíveis a desenvolver doença, inclusive, em suas formas mais graves. No entanto, essa realidade muda a partir de hoje (17) para este público alvo, com comorbidade e deficiência, que passa a receber a vacina Pfizer pediátrica em Belém, até está terça-feira (18) em 17 postos de vacinação, das 9h às 17h.

O primeiro dia de vacinação, na Unidade de referência Materno-Infantil (Ure-MIA), localizada na avenida Alcindo Cacela, o movimento começou tímido e ao longo da manhã foi melhorando.

Confira a lista completa dos 17 postos de vacinação. Pais e responsáveis precisam levar o cartão de vacinação da criança, documentos CPF, RG e se a criança possuir documentos, é importante levar também.

Ingrid Vieira, 27 anos, enfermeira e coordenadora do posto Ure-mia Alcindo Cacela explica que em 2 horas de abertura do posto, vacinou 10 crianças. Que o número ainda é pequeno, mas acredita que com a divulgação da vacinação e campanha que estão fazendo com os atendidos da unidade, a tarde e amanhã o movimento seja bem maior.

Silvania e a filha Maria Eduarda saíram da vacinação contra covid-19 felizes e com uma foto para lembrar o momento (Emanuele Corrêa / O Liberal)

"Vacinamos 10 crianças até agora. Acreditamos que é porque o posto é novo. Com a divulgação que estamos fazendo com os pacientes que são atendidos aqui, à tarde ou amanhã a expectativa de vacinas já será maior", pontuou.

"Eu deixo o recado que é importante a adesão da vacina de Covid, já que era uma expectativa dos profissionais de saúde de vacinarmos as crianças. É importante trazer essa vacina contra a covid para a rotina do calendário vacinal. Então, não é porque não vemos um grande número de crianças infectadas, que não possa acometer essas crianças. Ela protege igual as vacinas que estão no calendário da criança, como poliomielite por exemplo", completou a profissional, ressaltando a importância da vacinação das crianças.

Débora Victoria Oliveira, 9 anos, tem paralisia cerebral diplegica espástica. A mãe, Dalice Caroline Oliveira, 27 anos, conta que passou todos esses meses de pandemia preocupada com a saúde da filha. As duas moram em Madura com a família, mas viajam com frequência a Belém, para as consultas. Foi nesta oportunidade que aproveitou para vacinar Débora e aliviar o coração preocupado.