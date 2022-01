Em Belém, crianças de 5 a 11 anos tomam a 1ª dose nesta segunda

Belém segue nesta segunda (17) e na terça-feira (18) com o calendário de vacinação anticovid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) destacou que a 1ª dose da vacina Pfizer pediátrica será aplicada, exclusivamente, nas crianças com comorbidades e deficiência nascidas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e nos nascidos até o dia 18 de janeiro de 2017 (5 a 11 anos completos). A meta é vacinar de 5 a 7 mil crianças dentro desse grupo prioritário.

Nos dois dias, a vacinação será das 9h às 17h, em 17 pontos exclusivos para a imunização de menores dessa faixa etária. Eles devem estar acompanhados pelo responsável legal, que deverá apresentar CPF para registro. Caso a criança tenha CPF e identidade, os documentos também devem ser apresentados. Também é necessário levar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade ou deficiência permanente. Essa cópia será retida no ponto de vacinação.

Comprovação

A comprovação da deficiência ou da comodidade pode ser feita pela apresentação de cópia de um dos seguintes documentos: laudo médico; cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência; carteira APPD; comprovante do BPC; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência e que será retido no ponto de vacinação.

Essa fase de imunização para quem tem de 5 a 11 anos começou, de forma simbólica, no último sábado (15), na capital paraense. Na ocasião, 20 crianças com comorbidades, especiais e indígenas receberam a 1ª dose no Centro de Referência de Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes, no bairro de Nazaré.

A indígena da etnia Warao, Eliana Maria Perez Nunes, de 7 anos, foi a primeira a ser vacinada. As doses fazem parte da primeira remessa que Belém recebeu com 12.500 doses das vacinas da Pfizer. Na capital, o total de 141.642 crianças, de 5 a 11 anos, estão aptas a receber a vacina contra a covid-19.

Pontos de vacinação para crianças de 05 a 11 anos, na segunda e na terça-feira (17 e 18):

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Tv. Perebebuí, 2042, Pedreira;

3. CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

4. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

9. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta

Grossa;

10. Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 - Águas Negras

11. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta;

12. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, Rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

13. Mosqueiro. E.M.E.F. Desembargador Maroja Neto. Estr. do São Francisco, s/n - São Francisco;

14. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

15. Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente - Uremia, Av. Alcindo Cacela, 1421 – Umarizal;

16. Unifamaz, Av. Visc. de Souza Franco, 72 – Reduto;

17. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA - Campus Guamá), situado no Campus Universitário Guamá – Av. Perimetral (entrada 3º Portão) em frente ao Terminal de Ônibus.

Vacinação para outras faixas etárias em Belém

O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, explicou que adolescentes, adultos e idosos não serão atendidos nos 17 pontos exclusivos para crianças de 05 a 11 anos.

"Na segunda e terça-feira, eles atenderão apenas crianças. Os adultos que precisarem se vacinar poderão procurar qualquer um dos outros pontos em Belém, seja para a primeira, segunda ou terceira dose", detalhou Cláudio Salgado.

A imunização para pessoas com 12 anos ou mais segue nas Unidades Básicas de Saúde, nas Estratégias Saúde da Família, nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e em cinco hospitais: Hospital de Aeronáutica de Belém; Hospital Geral de Belém; Hospital Naval; Hospital Unimed Prime; e Unimed Batista Campos.