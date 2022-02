Covid-19: Santa Bárbara do Pará imuniza crianças de 6 a 11 anos nesta quarta-feira (16/02)

O município de Santa Bárbara do Pará vacina contra a covid-19, nesta quarta-feira (16), apenas crianças com idade de 6 a 11 anos. O imunizante disponibilizado para a imunização do público infantil é o Coronavac. De acordo com o calendário divulgado pelo município, não haverá imunização para adultos nesta semana.

A vacina pediátrica estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, das 8h30 às 12h.

As crianças devem comparecer ao local de imunização acompanhadas de um responsável legal.

Documentos necessários: