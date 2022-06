Covid-19: Belém volta a ofertar vacinas da Pfizer em unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) comunicou, por nota, que recebeu da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa) mais de 15 mil doses da vacina Pfizer adulto. Essas doses já foram distribuídas para as salas de vacinação da capital e, a partir desta quinta-feira (23), estarão disponíveis para todas as pessoas a partir de 12 anos que queiram se vacinar contra a covid-19.

As vacinas da Pfizer serão ofertadas, exclusivamente, nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde, que funcionam das 8h às 17h. A Sesma informa também que, há meses, não recebe imunizantes da Astrazêneca. O plano de imunização da Sesma indicando a falta do imunizante já foi repassado para a Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), responsável por fazer a solicitação ao Ministério da Saúde.

A Sesma reforça que, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, os adolescentes de 12 a 17 anos poderão tomar a 3ª dose, com os imunizantes da Pfizer ou Coronavac. O órgão solicita que os pais e familiares levem as crianças para tomar a 1º dose, ou para completar o ciclo vacinal contra a covid-19, já que a cobertura deste público-alvo ainda está baixa.

Belém conta, atualmente, com o seguinte estoque de imunizantes: