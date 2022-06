Covid-19: Belém tem tendência de alta de casos junto a outras 18 capitais

O Pará está entre as vinte e sete unidades federativas do Brasil que apresentam tendência de crescimento nos casos de covid-19, o que corresponde a 71,2% de ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A curva nacional mantém sinais de crescimento a longo e a curto prazo. O boletim InfoGripe foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta terça-feira (21) e aponta, ainda, que Belém também mantém taxa de aumento da infecção.

Os sinais de alta da SRAG estão desde a Semana Epidemiológica (SE) 16 e as estimativas da instituição mostram que foram registrados 8,1 mil ocorrências na SE 23 (período de 5 a 11 de junho deste ano).

A predominância de casos está entre a população adulta. Em crianças de 0 a 4 anos, o vírus sincicial respiratório (VSR) é mais presente, seguido de Sars-CoV-2 (covid-19), rinovírus e metapneumovírus. Nas outras faixas etárias, o coronavírus é maior nas identificações laboratoriais.

71% dos casos e óbitos relacionados a doenças respiratórias foram por covid-19

Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a prevalência de casos positivos de influenza A foi de 3,5%; 0,3% para influenza B; 12,7% para vírus sincicial respiratório e 71,2% para Sars-CoV-2.

Quanto aos óbitos neste mesmo período, os resultados positivos para vírus respiratórios foi de 2,6% para influenza A; 0% para influenza B; 2,3% para vírus sincicial respiratório (VSR) e 91,9% para Sars-CoV-2.

Em 2022, 27.302 óbitos de SRAG foram contabilizados, sendo 20.890 (76,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 5.074 (18,6%) negativos e ao menos 561 (2,1%) aguardando resultado laboratorial. Desse total, 3,6% são de influenza A, 0,1% de influenza B, 0,7% de vírus sincicial respiratório (VSR) e 96,4% de Sars-CoV-2.

Pesquisa aponta alta de casos em 17 estados

Das vinte e sete unidades federativas, dezessete apresentam indícios de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a semana 23: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

As demais apresentam sinal de estabilidade ou queda na tendência de longo prazo. No Rio Grande do Sul, em particular, observa-se também o aumento nos casos positivos para influenza (gripe) em diversas faixas etárias.

Dezenove capitais apontam para sinal de crescimento na tendência de longo prazo até a SE 23: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Plano Piloto e arredores em Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN) Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).