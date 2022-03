Covid-19: autotestes são vendidos em Belém; saiba como funcionam

Há um mês algumas farmácias de Belém já vendem os autotestes de detecção da covid-19 (antígeno de Sars-CoV-2), desde que a comercialização foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os preços médios variam entre R$ 49,99 e R$ 69,99 nas principais redes de farmácia da capital, mas a procura ainda é pequena.

VEJA MAIS

São dois tipos de autotestes de antígeno (AT-Ag) disponíveis, um de coleta de amostra nasal (muco nasal) e oral (saliva), mas ambos têm o mesmo princípio. A equipe da Redação Integrada de O Liberal verificou três redes de farmácias da capital e encontrou apenas o de coleta nasal. Cada kit contém uma solução swab nasal (cotonete), uma solução reagente (uma espécie de tubo de ensaio) e um dispositivo teste (cassete) e a bula com as instruções de uso.

Procura pelos autotestes de covid-19 é baixa

Uma farmácia localizada na avenida Alcindo Cacela, esquina com a avenida Conselheiro Furtado tem disponibilidade de autoteste de coleta nasal há um mês, mas as vendas ainda não ocorreram. Segundo a atendente que preferiu não se identificar, as pessoas têm curiosidades sobre, perguntam como funcionam os testes, mas a adesão não foi boa.

"Tem um mês que o autoteste chegou. Nós recebemos treinamento da empresa que fornece o teste e da farmácia. Algumas pessoas procuram saber como é, mostramos o site para que elas possam fazer e ensinamos o passo a passo, mas ainda não teve venda", disse a atendente.

Já na em uma outra rede de farmácia, na avenida Duque de Caxias, outra marca de autoteste nasal foi encontrada e segundo a profissional do local, a saída tem melhorado, principalmente na manhã desta terça-feira (29).

Atualmente 14 marcas de autotestes são autorizadas pela Anvisa, pelo menos duas delas já estão disponíveis nas redes de farmácia de Belém. Para saber quais são as marcas liberadas, é possível acessar clicando aqui.

O que são os autotestes de covid-19?

Testes adquiridos em farmácia, podem ser feitos com coleta de saliva ou muco nasal e têm orientações via bula.

Quais são os insumos dos autotestes de covid-19?

Na caixa tem: uma solução swab nasal (cotonete), uma solução diluente e tampa de filtro, um dispositivo teste e a bula com as instruções de uso.

Onde podem ser vendidos os autotestes de covid-19?

Somente em farmácias e drogarias regulamentadas. A Anvisa proíbe a venda indiscriminada pela internet, a não ser que sejam sites de farmácias regularizadas pelos órgãos de vigilância.

Em quanto tempo sai o resultado dos autotestes de covid-19?

O resultado fica pronto em 15 minutos. Uma linha significa negativo, duas linhas representa positivo para a covid-19. Em caso da letra "T", significa que o teste deu errado.

Qual o período ideal para realizar o autoteste de covid-19?

O teste pode ser realizado a qualquer momento. No entanto, de acordo com orientações disponíveis no site da Anvisa, o período ideal é entre o 1º e 7º dia do início dos sintomas ou a partir do 5º dia do contato com indivíduos com a infecção.