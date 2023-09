Cotijuba: Buracos e lama prejudicam a vida de moradores da ilha

Ruas esburacadas e, quando chove, com muita lama. Essa é a situação denunciada pelos moradores da ilha de Cotijuba, que pertence ao município de Belém. Essa realidade prejudica os mototaxistas e os condutores de motorretes. "Motorrete" é como foi batizado o veículo improvisado com uma motocicleta acoplada a uma carroceria e que transporta oito passageiros.

Apesar de suas belas praias e de seus encantos naturais, a população da ilha, que tem cerca de 8 mil moradores, padece com esses problemas. No começo de julho a reportagem da Redação Integrada de O Liberal esteve em Cotijuba e constatou esses problemas. Agora, passados quase três meses, e ainda segundo os moradores, nada mudou.

Felipe Serra, 29 anos, trabalha com motorrete. “A situação é a mesma. A prefeitura não deu resposta. Os buracos continuam. Só não estão com lama porque não está chovendo constantemente”, contou. “Tem dia que chove, aí fica 3 ou 4 dias sem chover. Mas, quando dá-lhe a chuva, enche os buracos e continua aquela dificuldade. Inclusive minha motorrete quebrou essa semana por causa dos buracos”, contou.

Em julho a reportagem encontrou Felipe na mesma situação. Naquela ocasião, pela manhã, havia sacado a roda da motorrete dele. “Passei em um buraco aqui, desequilibrou e saiu. E olha que vinha só eu. Se tivesse com passageiro, poderia ser pior, é a buraqueira. Todo dia tem um prejuízo. Trabalho aqui há cinco anos”, contou. “É sempre assim. Moro aqui há 11 anos. Essa rua sempre foi assim. Prejudica muito o nosso trabalho. Ao mesmo tempo que tu ganha tu gasta, gasto o dobro. Às vezes o que eu ganho não dá para ajeitar (o veículo)”, afirmou.

Mototaxistas reclamam da quantidade de buracos na ilha. Eles dizem que a buraqueira danifica as motos, causando prejuízos aos trabalhadores (Igor Mota/O Liberal)

"É muito prejuízo pra gente", diz mototaxista

Delson Souza de Jesus, 39 anos, e Jean Carlos Silva, 46, são mototaxistas e ganham a vida transportando moradores e turistas pela ilha. A reportagem conversou com eles na rua principal de Cotijuba, a que dá acesso à praia do Vai Quem Quer, uma das mais visitadas da ilha.

“O problema que a gente enfrenta é bastante buraco que tem nessa rua aqui. Nas outras ruas também tem muito buraco. Temos muita dificuldade para transitar”, contou. “Às vezes, a gente deixa o passageiro na metade do caminho porque não tem como chegar no local. É muito prejuízo pra gente”, contou Delson.

Jean Carlos completou: “É mais prejuízo do que lucro, porque, quando a gente ganha uma ‘pontinha’ (um dinheiro) bacana, tem que fazer manutenção das motos,porque tá tudo quebrado por causa da estrada intrafegável. No inverno, é melhor vir de canoa, porque de moto é intrafegável. Faço um apelo: Que a prefeitura olhe por nós e veja as condições. Ajeite a estrada pra gente poder trabalhar legal”.

O funcionário público estadual Walter da Silva do Espírito Santo, 57, tem casa em Cotijuba, na rua Perpétuo Socorro. Essa rua dá acesso à praia da Saudade. O problema também é buraco e, quando chove, lama. “Isso no período de verão. No inverno, não tem condições de pisar por causa da lama. Vira lama”, contou.

Na área conhecida como Pedra Branca há uma grande erosão e os moradores perguntam: "cadê a obra?" (Igor Mota/O Liberal)

Ivete Nunes mora em uma área conhecida como Pedra Branca e disse que os mototaxistas e os condutores de motorretes não querem levar os passageiros para aquela área por causa da buraqueira. “As motos deles se destroem em um buraco desses. O que eles ganham é pouco, não dá para consertar as motos” disse. “Moro aqui há 3 anos. A ilha é bonita, mas tá se perdendo. Essa ilha está se quebrando. Ali perto, parte da rua foi interditada por causa de uma erosão, que está aumentando. No local, a prefeitura afixou uma placa informando que o local está em obras: “Tem a placa. Mas cadê a obra?”, perguntou.

Prefeitura diz que atua em Cotijuba

Procurada pela redação, a Administração Regional de Outeiro (Arout) informou em nota que “mantém atenção voltada para as questões cruciais da comunidade local”.

A Agência diz que “está na expectativa da aprovação do orçamento” pelo programa Tá Selado, que, segundo diz o poder municipal, “desempenhará um papel fundamental na resolução dos problemas relacionados à terraplanagem na via principal da região e na passagem que dá acesso à Praia da Saudade”.

a Administração Regional de Outeiro diz ainda que, enquanto isso, a comunidade da Pedra Branca continua a receber o apoio da Prefeitura. “Especialistas das Secretarias Municipais de (Sesan) e de Gestão e Planejamento (Segep) estão dedicando esforços para avaliar e abordar a questão da erosão, visando encontrar melhores soluções para auxiliar a comunidade”.

A Arout diz que “reitera seu compromisso com a ilha de Cotijuba”, e com a promoção do turismo e bem-estar de seus habitantes, e "que continua a trabalhar para desenvolver projetos que beneficiem tanto os moradores quanto os visitantes, fortalecendo a identidade e a prosperidade da ilha de Cotijuba”.

A Administração Regional de Outeiro também diz que mantém o compromisso de “informar e agir em prol do melhor interesse da comunidade local, mantendo uma postura de transparência e colaboração”.