'Corrida e Caminhada do Meio Ambiente' tem inscrições prorrogadas até nesta quarta-feira (28)

Os interessados em participar da Corrida e Caminhada do Meio Ambiente podem se inscrever até quarta-feira (28), de forma presencial, na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas). O evento será realizado no dia 7 de junho, no Parque Estadual do Utinga, em Belém, e teve as inscrições prorrogadas pela Semas.

Além de estimular o exercício físico, a corrida ajudará na arrecadação de gêneros alimentícios para animais silvestres, uma vez que a inscrição é feita por meio de uma doação no valor de R$ 50 em ração para animais silvestres, sendo necessário apresentar comprovante de compra. Os inscritos na categoria PCD estão isentos da doação.

Sobre a corrida

Foram destinadas 800 vagas para a corrida, com trajeto de 8km, e 200 para caminhada, com trajeto de 4km. A largada será escalonada: categoria PCD às 6h, corrida às 6h05 e caminhada às 6h10.

O evento fornecerá um kit com os itens essenciais, como sacola, camisa oficial, número, alfinetes, regulamento e ticket de identificação. Os corredores receberão também um chip de cronometragem. A retirada do kit está programada para o seguinte período: 02 a 06 de junho de 2025.

Critérios para a doação

Os produtos doados devem ser selados nas embalagens originais, sem violação ou amassados, industrializados, extrusados, além de conter informações claras sobre o produto, como data de validade, data de fabricação e lote. Misturas com sementes e alpiste não serão aceitas.

Os produtos serão doados aos mantenedores parceiros da Semas.

Lista de alimentos aceitos para animais silvestres:

Alimento Extrusado para Primatas;

Ração Nutrópica Extrusada para Papagaio;

Ração Nutrópica Extrusada para Arara;

Ração Nutrópica Extrusada para Tucano;

Ração Nutrópica Extrusada para Jabuti;

Papa pássaros filhotes em geral;

Papa filhotes de psitacídeos;

Suplemento vitamínico, mineral e aminoácidos de uso veterinário;

Suplemento proteico probiótico para alimentação animal;

Ração úmida para recuperação de condições críticas, cirurgia, doença ou lesão;

Suplemento vitamínico concentrado hipercalórico para nutrição enteral animal;

Substituto de leite para filhotes;

Leite Zero Lactose desnatado em pó.

Serviço:

Inscrição para a Corrida e Caminhada do Meio Ambiente

Local da Inscrição: Sede da Semas, na Travessa Lomas Valentinas, nº 2717, no bairro do Marco.

Data e horário final da inscrição: Quarta-feira (28) das 8h às 17h.

Data da corrida: 7 de junho.

Local da Corrida: Parque Estadual do Utinga.

Regulamento da corrida: Site da Semas