Corpus Christi: feriado deve movimentar cerca de 12 mil pessoas nos terminais hidroviários de Belém

Os Terminais Hidroviários de Belém (THB), Tamandaré (THT) e Icoaraci (THI) devem movimentar cerca de 12 mil pessoas durante o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), segundo a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH).

No THB, são esperadas 4 mil pessoas. Já no THT e no THI, esperam-se 5 mil e 3 mil passageiros, respectivamente.