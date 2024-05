Corpus Christi: Aeroporto de Belém deve receber mais de 44 mil passageiros

Nesta quinta-feira (30) vai transcorrer o último feriado prolongado de 2024, o Corpus Christi, e, por isso, o Aeroporto Internacional de Belém deverá apresentar, entre 30 de maio a 2 de junho, domingo próximo, a movimentação de cerca de 44 mil viajantes (embarques e desembarques) que deverão passar pelo empreendimento, de acordo com estimativa da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pela gestão desse espaço.

A NOA informa que o número representa um aumento de 51% em comparação com o fluxo registrado no mesmo feriado em 2023, quando 29 mil viajantes embarcaram e desembarcaram no local.

Durante o período, como informa a empresa, a previsão é de que sejam oferecidos 324 voos, considerando chegadas e partidas - 304 frequências nacionais e 20 internacionais. Em comparação com o mesmo feriado do ano passado, o incremento é de 30%.

Destinos

Entre os destinos nacionais mais procurados pelos viajantes estão Guarulhos (SP), Brasília (DF), Macapá (AP), Manaus (AM) e Fortaleza (CE). Em relação às viagens internacionais, cidades como Lisboa (Portugal), Fort Lauderdale (EUA), Paramaribo (Suriname) e Caiena (Guiana Francesa) são as mais frequentadas pelos passageiros que embarcam no Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans).

Para garantir uma viagem tranquila, a NOA recomenda que os passageiros estejam atentos ao prazo de antecedência estipulado por cada companhia aérea para realizar o check-in. Para voos nacionais, é aconselhável chegar ao aeroporto aproximadamente duas horas antes do horário previsto para a partida. Já para voos internacionais, os passageiros devem chegar com três horas de antecedência em relação ao horário previsto para a decolagem.