Corpus Christi: Quase 20 mil passageiros devem circular no Terminal Rodoviário

Cerca de 19.600 passageiros, entre 13.500 embarcados e 6.000 desembarques, deverão circular no Terminal Rodoviário de Belém (PA), por conta do feriado prolongado de Corpus Christi a transcorrer a partir desta quinta-feira (30) até domingo (2). Essa previsão é da empresa Sinart, administradora desse terminal, no bairro de São Brás. A Sinart informa que essa quantidade de embarques e desembarques revela um acréscimo de 45% a número real do ano anterior.

Os destinos mais procurados pelos usuários, como repassa a Sinart, são: Ilha do Mosqueiro (distrito de Belém), Curuçá, Vigia e Cametá. Para fora do estado, a preferência do público recai sobre: Fortaleza (CE), Recife (PE), São Luís (MA) e Salvador (BA).