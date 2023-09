Corpo de Paulo André Barata é velado no Theatro da Paz, em Belém

Próximo da meia-noite desta segunda-feira (25), o corpo do poeta e compositor Paulo André Barata era esperado para ser velado no hall do Theatro da Paz, na Praça da República, no centro de Belém.

Os irmãos Tito e Renato Barata, amigos como a professora Glória Caputo, artistas como Andréa Pinheiro, Nego Nelson, Delcley Machado, Arthur Nogueira, Eduardo Neves, jornalistas e dirigentes de órgãos públicos, como a secretária Ursula Vida, aguardavam no local para prestar as últimas homenagens.

“Eles nos deixam ensinamentos, são os melhores melodistas que esssa terra tem. Eles desenharam e cantaram a nossa Amazônia, com letra e música, cantaram os amores amazônicos, os nossos rios, os entornos dos igarapés”, afirmou o compositor Eduardo Neves

A professor Glória Caputo, amiga próxima de Paulo André, recordou da brincadeira que fazia com o amigo, nos tempos em que ele ia à Fundação Carlos Gomes pesquisar música clássica de autores como do francês Debussy (1862 – 1918) e de Maurice Ravel (1875- 1937).

“Somos da mesma geração e, muitas vezes, quando eu era superintendente da Fundação Carlos Gomes, ele ia lá comigo fazer as pesquisas dele. Por incrível que pareça, ele fazia as pesquisas dele na música, para você ver como é. E eu brincava com ele: ‘vocês são da música popular e vêm fazer a pesquisa na música erudita. E os eruditos vão fazer a pesquisa no folclore. Olha que troca maravilhosa. Realmente, eu acho uma grande perda para a nossa música, o nosso estado, o país”, afirmou Glória Caputo, à espera da chegada do amigo.