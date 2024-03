Coretos da Praça Batista Campos passam por revitalização

Iniciada em fevereiro deste ano, a reforma da Praça Batista Campos se encontra na etapa de revitalização dos coretos históricos da praça. O projeto foi elaborado pelo Departamento de Planejamento Urbano (DEPL) da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), de acordo com a Prefeitura de Belém.

Conforme divulgado pela Agência Belém, os trabalhadores realizam a manutenção de todo o calçamento, da academia e lagos, assim como de todos os coretos presentes no espaço. A arquiteta do DEPL e fiscal da obra, Tatiane Lins, explica que os operários iniciaram o serviço dos coretos com uma limpeza detalhada para que fosse feita a pintura, recuperação das calhas e da cobertura dos coretos.

“Foi preciso aplicar um removedor de tinta, limpar bem, aplicar um fundo preparador, o prime, para que a nova pintura seja bem aplicada e fique duradoura”, explica a arquiteta.

O serviço será executado em todos os seis coretos da praça Batista Campos, com trabalhos diferenciados apenas em um, com estrutura em madeira com cobertura de cavaco, onde as equipes já desmontaram e estão na fase de preparo do material. As peças de madeiras foram retiradas e já estão sendo remontadas com madeira de lei, tratadas e imunizadas para que dure por muitos outros anos.

