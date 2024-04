Jornal Amazônia completa 24 anos de sucesso nesta quarta (10)

Para não se ter dúvida de como o Jornal Amazônia faz parte do cotidiano dos paraenses, basta conferir que ele completa 24 anos de história e sucesso nesta quarta-feira (10), dia de RexPa, pela semifinal da Copa Verde, e os leitores terão uma edição especial neste domingo (14), dia de RexPa, no segundo jogo da decisão do Parazão 2024. Essa interação entre leitores e os jornalistas que fazem o jornal que "Todo mundo lê", como diz o slogan da publicação, em cima do lance de tudo o que acontece no mundo, vem desde 10 de abril de 2000, quando saiu a primeira edição do "Amazônia".

Isso porque desde a sua concepção por parte de dirigentes e jornalistas do Grupo Liberal, o Jornal Amazônia traz a proposta de levar ao público um noticiário reunindo o que se destaca a cada dia no Pará, no Brasil e no mundo, por meio de uma linguagem objetiva e direta, com textos enxutos (curtos), a fim de que possa ser lido de forma rápida e prazeirosa. O leitor aprovou de cara o novo jornal e passou a conferir, diariamente, o que sai publicado nas páginas desse veículo singular de comunicação.

Em formato gráfico Berliner, o Jornal Amazônia conta com quatro atrações básicas ao público: os cadernos Gerais, Polícia, Esportes e Show. No Caderno Gerais, são conferidas as principais notícias da sociedade paraense e do mundo, em diversas áreas, como saúde, educação, economia e política. No Caderno Esportes, os leitores ficam por dentro do que acontece no mundo das modalidades profissionais e amadoras, com destaque para o futebol, a paixão maior dos brasileiros, em especial, dos paraenses.

No Caderno Polícia, o público dispõe da melhor cobertura policial de Belém e do interior do Estado, além de fatos de outras cidades do Brasil e do mundo. Já no Caderno Show, os leitores sabem de tudo sobre manifestações culturais, shows, celebridades, bastidores de TV e o que acontece nas novelas. Tudo sempre com fotos bem cuidadas e diagramadas, para que o leitor não perca nenhum detalhe dos fatos.

No coração

No trabalho diário de levar o melhor da notícia para o público, o Jornal Amazônia conta com um time bem expressivo do jornalismo paraense. "Há 24 anos, em 10 de abril, foi publicada a primeira edição do Amazônia, uma paixão do paraense que só se intensifica a cada ano. Justamente por conta desta paixão pela informação que move a equipe do Grupo Liberal para colocar nas ruas diariamente a publicação - a mesma que vemos no leitor, apaixonado pelo time de futebol, sua novela preferida, uma estrela da música, etc -, que todos os que produzem o Amazônia se mobilizaram para levar uma edição especial de aniversário com um tema que impulsiona todos nós: a paixão. Essa paixão que nos mobiliza a seguir em frente na luta pela informação segura, por justiça e por um mundo melhor. Leitores, não deixem de conferir nas bancas, neste domingo, 14, a edição especial que festeja essa paixão que nos une!”, afirma a editora-chefe do Jornal Amazônia, Soraya Pessoa.

Para a editora do Caderno Show, Márcia Azevedo, que está no Jornal Amazônia desde o começo, "o meu sentimento é de alegria ao ver o Jornal Amazônia chegar aos 24 anos como um jornal que só cresce, que conquistou o seu lugar entre os leitores". O diagramador Gilson Paes Magno atua no Grupo Liberal há 20 anos. "É uma honra trabalhar nesse Grupo que me abriu as portas do mercado desde os meus 17 anos de idade, e integrar a equipe do Jornal Amazônia é muito significativo, porque muita gente vai conferir o nosso trabalho. Isso é muito gratificante", destaca.

Em meio a fatos relevantes da história dos paraenses em 2024, os 24 anos do Jornal Amazônia só reforçam a parceria com os leitores, sempre ávidos de novidades, de notícias. E é para atender essa demanda que esse jornal sai todos os dias do parque gráfico do Grupo Liberal, já aguardado por quem gosta de saber de tudo nas primeiras horas da manhã.