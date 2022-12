Copa 2022: conquista da Argentina empolgou a quem torceu por los hermanos em Belém

Torcedores paraenses conferiram, em Belém, a grande final da Copa 2022, no Catar, neste domingo (18), e a torcida se dividiu entre as seleções da Argentina e da França. No final, deu Argentina, e festa para quem torceu por los hermanos.

O clima não era de festa entre os torcedores, dado que o Brasil foi eliminado pela Croácia ainda nas quartas de final. Mas, mesmo assim, o futebol é capaz de reunir pessoas de todas as idades para torcer pelas seleções em campo. Foi assim, por exemplo, em muitos pontos da capital paraense, inclusive, na Estação da Docas, onde compareceu gente vestida com as respectivas camisas da França e da Argentina.

Os dois gols marcados pela Argentina ainda no primeiro tempo por intermédio de Messi e Di Maria, agradaram em cheio os torcedores de los hermanos em Belém. Marcelo Pinheiro, 43 anos, autônomo, circulou na Estação das Docas vestindo uma camisa da Seleção Argentina. "Eu torço pela Argentina porque eu sou Paysandu, as cores são as mesmas da camisa da Argentina, e eu quero que o Messi ganhe essa primeira Copa dele, em final de carreira", declarou. Marcelo chegou a arriscar, como placar da decisão, 2x1 para a Argentina, "se possível, 2x0".

Marcelo Pinheiro: torcendo pela Argentina (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Marcelo torceu para que a taça da Copa do Catar ficasse na América do Sul. "Para a próxima Copa, o Brasil tem que trocar de técnico e alguns jogadores. Neymar não dá mais. Tem que mudar a forma de jogar, e o erro da Seleção Brasileira no jogo contra a Croácia foi ter tirado o Vinícius Júnior", destacou.

Outro torcedor da Argentina na final da Copa foi o gestor de empresa de construção civil, o José Marcos Guilherme, 40 anos. "A Argentina é uma seleção pelo qual a gente tem aquela rivalidade, mas cresceu muito durante a Copa. A França ganhou a Copa passada, e, agora, fica chato ela ganhar de novo", declarou. O placar previsto por Marcos Guilherme foi 2x0 para a Argetina, tudo ia bem no primeiro tempo. Mas, na segunda etapa da final, quando o selecionado francês empatou o placar, veio a apreensão dos simpatizantes brasileiros da Argentina.

O carioca Róbson Pimentel, 48 anos, mecânico de helicóptero, torcedor do Flamengo, está de passagem por Belém e aproveitou o começo da tarde para ver a grande final da Copa do Catar. "O Brasil foi uma grande decepção, e, hoje (18), o jogo está para a Argentina, é uma grande seleção e Messi está merecendo ser campeão", observou. Róbson disse que a França tem uma seleção talentosa, mas a garra argentina deveria prevalecer.

Viva a França!

No segundo tempo na prorrogação, os franceses mostraram porque até 2022 eram os campeões do mundo, levando a decisão para os pênaltis. Pelo lado dos torcedores franceses em Belém, o médico Pedro Marinho, 30 anos, vestiu a camisa da Seleção da França e foi almoçar com a família na Estação das Docas. Ele vibrou com empate da França no segundo tempo da final.

Pedro Marinho: paixão pela França (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Pedro destacou ter "uma paixão pela França desde sempre". "Eu sempre tive essa vontade de conhecer a França, aprender mais sobre o idioma, e ao longo da vida eu fui atrás desse sonho, consegui ficar fluente em francês, consegui conhecer o país, consegui torcer também", ressaltou. "Hoje (18), a gente está jogando contra o Messi, e, então, não dá para extrapolar muito, vamos focar em 2x0", completou.

Vestido com uma camisa do Paris Saint-Germain, o mineiro de Ipatinga, Célio Fontes, inspetor de solda, 58 anos, torceu pela França."A Seleção da França está bem entrosada, melhor; a Argentina está bem ruinzinho, só tem o Messi mesmo", chegou a declarar. Sobre a Seleção Brasileira, Célio disse que o técnico Tite não fez boas substituições e mandou o time abafar a Croácia no final do jogo, o que resultou no gol de empate na prorrogação levando a decisão para os pênaltis, quando o Brasil acabou sendo derrotado. Agora, é aguardar pela Seleção Brasileira no Mundial de 2026.