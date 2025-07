COP 30: Militares treinam resposta a ameaças químicas e biológicas em Belém

Nos dias 15 e 16 de julho, militares da Marinha, Exército e Aeronáutica participam, em Belém, de uma capacitação voltada à Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR). O treinamento será realizado no 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, no bairro da Marambaia, como parte dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que ocorrerá em novembro na capital paraense.

A atividade é coordenada pelo Comando Operacional Conjunto Marajoara e busca preparar agentes das Forças Armadas, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) para atuação em cenários com riscos não convencionais.

Integração e prontidão operacional para grandes eventos

Após o treinamento, as equipes estarão aptas a operar de forma conjunta com foco na resposta a incidentes que envolvam agentes tóxicos, químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares. O modelo segue protocolos adotados recentemente em eventos como a Cúpula do BRICS, realizada no Rio de Janeiro, em julho, e outras grandes operações como os Jogos Olímpicos (2016) e a Jornada Mundial da Juventude (2013).

As ações integram medidas de descontaminação, controle de acesso e resposta rápida a ameaças NBQR, respeitando os padrões internacionais de interoperabilidade e segurança multissetorial.

Histórico reforça importância da capacitação

O treinamento militar também resgata lições aprendidas em momentos críticos, como a pandemia de Covid-19, que exigiu ações de descontaminação em larga escala, e eventos com grande mobilização pública, como a Copa do Mundo de 2014.

Segundo o Comando Operacional, o objetivo é garantir prontidão operacional, capacidade de resposta imediata a situações de emergência e atuação coordenada entre setores civis e militares durante a COP 30, que deverá reunir milhares de delegações e lideranças internacionais em Belém.

Serviço: capacitação NBQR para a COP 30

Datas: 15 e 16 de julho de 2025

15 e 16 de julho de 2025 Local: 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas Endereço: rua da Marinha, s/nº - Marambaia, Belém (PA)