Companhias aéreas vão aumentar em 23% a oferta de assentos domésticos para Belém durante a COP30

As empresas aéreas brasileiras vão ampliar em 23,3%, a oferta de assentos domésticos para o Aeroporto Internacional de Belém, em novembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento quer atender a demanda da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) que acontecerá em Belém, em novembro deste ano. Os números foram apresentados pela Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), amento da Nova Malha Aérea para a COP 30, com rotas que ampliarão a conectividade de Belém com destinos nacionais e internacionais no segundo semestre.em evento, na noite desta quinta-feira (10), no Espaço São José Liberto, em Belém.

De acordo com a diretora de relações institucionais da Abear, Ana Maria Matta, operando aeronaves maiores as companhias aéreas vão garantir 245.751 assentos para Belém em novembro de 2025 contra 199.000 339 disponibilizados em novembro de 2024. A oferta de voos domésticos programados também vai crescer aproximadamente 19% no período.

A expectativa de movimentação no aeroporto da capital paraense é de elevação de 1.174 para 1395 voos na comparação entre novembro de 2024 e 2025. No mercado internacional, as empresas associadas à Abear elevaram o número de voos de 22 para 31, e o total de acentos de 3.888 para 5.610, uma alta de 44% em relação a 2024.

"A expansão da oferta para Belém mostra o compromisso das empresas aéreas com agenda de transição energética e o reconhecimento do papel estratégico do Brasil no debate global sobre clima e sustentabilidade”, afirmou a diretora da Abear, Ana Maria Matta.

O lançamento da nova malha aérea para a COP 30, foi conduzido pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, e contou com a presença de parlamentares e de empreendedores e de agentes de viagens, entre outros convidados, na noite desta quinta-feira (10), no Espaço São José Liberto , na Praça Amazonas, em Belém.