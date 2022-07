Consulado do Japão em Belém abre ao público livro de condolências pela morte de Shinzo Abe

Nesta segunda-feira (11), o Consulado do Japão em Belém informou, através das suas redes sociais, fará a “assinatura do Livro de Condolências pelo falecimento do Ex-Primeiro-ministro Shinzo Abe”.

O evento ocorrerá em dois dias, amanhã e terça-feira (12), sempre de 09h às 12h e 13h30 às 17h.

“O Consulado do Japão em Belém terá aberto ao público um livro de condolências pelo falecimento do Ex-Primeiro-ministro ABE Shinzo”, informou a mensagem.

O consulado japonês está localizado na Avenida Governador Magalhães Barata, 651, no 7º andar, no bairro São Brás, em Belém.

O ex-premiê Shinzo Abe, 67 anos, foi morto a tiros na sexta-feira (8), durante um comício em Nara, no oeste do Japão.

Shinzo Abe foi socorrido, mas morreu no hospital horas depois de ser atingido. O atirador, 41 anos, foi preso logo depois. Ele é ex-membro da marinha japonesa, e teria usado uma arma "aparentemente de fabricação caseira".

NO PARÁ

No Estado, há mais de 90 anos, os primeiros imigrantes japoneses chegaram. Na ocasião, um projeto do governo para povoar a região amazônica.

O Pará tem a terceira maior colônia japonesa do país, segundo o IBGE, na cidade de Tomé -Açú, que fica no nordeste paraense.