Construção do novo Hospital Pronto Socorro da Augusto Montenegro entra na reta final

As obras de construção do novo Hospital Pronto-Socorro de Belém, localizado na Avenida Augusto Montenegro, entra na fase final. O espaço, que já está com 97% da obra concluída, é uma das estratégias do Governo do Estado para descentralizar os serviços da saúde na capital paraense. A unidade hospitalar vai contar com 115 leitos e funcionará em regime 'portas abertas'.

"Estamos na fase dos arremates, dos detalhes, cumprindo nosso cronograma previsto. Os equipamentos já estão todos comprados e após a finalização das obras, a Secretaria de Estado da Saúde do Pará encaminhará o mobiliário para que a unidade seja entregue. Já foram investidos cerca de R$ 200 milhões nesta obra, que é extremamente importante para a população, tendo em vista a quantidade de leitos e a sua generalidade de especificidades e atendimento à saúde do povo do Pará. Para nós, é um momento de tranquilidade observar a finalização dessa obra e reforçar os nossos compromissos com o povo do Pará", ressalta Ruy Cabral, titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Com 28 mil metros quadrados de área construída, o hospital ofertará leitos de urgência e emergência, leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), além de salas de cirurgia e atendimentos de média e alta complexidade. A unidade atenderá moradores da Região Metropolitana e, sobretudo, região do entorno, a exemplo dos bairros do Bengui, Mangueirão, distritos de Icoaraci e Outeiro, sem necessidade de encaminhamentos.

A engenheira civil da Seop e fiscal da obra, Caroline Corrêa, destaca que a construção está em reta final, sendo realizados agora os serviços de acabamento como: pintura, revestimento, piso, forro, esquadrias, instalação de portas, entre outros. "O hospital, que será dividido em três níveis, com subsolos, pavimento superior e térreo, é uma estrutura robusta que garantirá atendimento e espaço de excelência para o atendimento da população", informa.

Morador do bairro Parque Guajará, o técnico de radiologia Mário Matos, celebra os benefícios que a obra vai trazer à população. "Como profissional da saúde, vejo a importância que a entrega de uma unidade como essa representa para a população, sobretudo, em uma área como a Augusto Montenegro, que tem se desenvolvido muito e possui também uma grande densidade populacional e precisava contar com um serviço deste porte. Esse investimento reflete diretamente na saúde e qualidade de vida da população, só temos a agradecer por esse olhar do Governo", diz.

Desde o início de sua construção, em junho de 2021, as obras já geraram cerca de mil empregos diretos. Atualmente, a obra conta em seu quadro com 320 funcionários. O carpinteiro Matheus Santos, além de morador do bairro do Coqueiro, é um dos operários que atuam na obra.

"Estava desempregado, quando, em 2022, tive essa oportunidade de trabalho, que trouxe mudanças positivas para a minha vida e da minha família. Essa obra, que já transformou a minha realidade, vai mudar também a vida, principalmente, da população dos bairros mais próximos, com acesso mais fácil a serviços de saúde. Todos nós estamos muito empenhados na construção desses prédios, que têm uma estrutura maravilhosa", conta.

SAÚDE MENTAL

Além dos atendimentos voltados para urgência e emergência, a unidade irá contar com uma Unidade de Referência Especializada em Saúde Mental/Psiquiatria (Urep) anexa ao Pronto-Socorro, que tem como finalidade diminuir a separação entre assistência psiquiátrica e a médica geral, buscando atender pessoas que estejam com sofrimento ou transtorno mental, e que tenham necessidades de saúde decorrentes do uso do álcool e outras drogas.