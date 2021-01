Pronto Socorro na Augusto Montenegro terá 110 leitos

O novo Hospital Pronto Socorro da capital, anunciado pela prefeitura de Belém e Governo do Pará na última terça-feira (12), será localizado localizado no Km 9 da Avenida Augusto Montenegro, ao lado da sede do Instituto de Terras do Pará.

A expectativa é que o novo Pronto Socorro seja entregue nos próximos dois anos.

A unidade hospitalar terá 110 novos leitos para reforçar a estrutura pública de saúde da Região Metropolitana de Belém.

O objetivo de desafogar unidades como o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e o Pronto Socorro Municipal do Guamá.

O governador Helder Barbalho (MDB) visitou o terreno onde a unidade será construída. "Esta é uma localização estratégica, às margens da Augusto Montenegro, para atender pacientes de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e, principalmente, esta região da capital, do Benguí, Tapanã, Outeiro e Icoaraci”, afirma ele.

O edital para a contratação da empresa responsável pela construção do novo hospital foi publicado na quarta-feira (13).

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Sedop), Ruy Cabral, a expectativa é anunciar a empresa vencedora do certame em até 90 dias.

O investimento é de R$ 160 milhões e o secretário informou que a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) garantirá a aquisição de equipamentos e mobília para a nova unidade de saúde.

Segundo ele, trata-se de uma obra de "extrema importância" para o município de Belém. "A obra terá início tão logo seja concluído o processo licitatório. Vamos reunir esforços para que ela seja concluída em, no máximo, dois anos. É um grande benefício que vai trazer assistência, conforto e melhor atendimento de saúde para os paraenses”, afirma.

O Governo do Estado e a Prefeitura de Belém devem trabalhar juntos, conforme o avanço das obras, para que sejam fechadas parcerias que possam garantir o pleno funcionamento do Hospital.