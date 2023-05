Novo Pronto Socorro da Augusto Montenegro entra em etapa final de construção

O novo Pronto Socorro da Augusto Montenegro está na reta final das obras para a entrega à população. A unidade fica no bairro do Benguí, em Belém, e será direcionada para serviços de urgência e emergência, contribuindo para desafogar o fluxo em outros hospitais da cidade. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) informa que o PS receberá o nome "Doutor Roberto Hesketh Cavalleiro de Macedo", médico radiologista, referência em diagnóstico por imagem e reconhecido pela dedicação profissional, generosidade e atendimento humanizado junto à comunidade. Ele é o patrono do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa).

Atualmente, a construção conta com o efetivo de 230 funcionários, e o reforço de 67 reeducandos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Várias frentes de trabalho atuam em diferentes níveis na área externa, térreo, pavimento superior, subsolo e estacionamento, para a entrega do novo hospital. O Pronto Socorro terá uma área construída de cerca de 28 mil metros quadrados para a oferta de 110 leitos de urgência e emergência para o atendimento. O investimento é de R$ 145 milhões, em estrutura nos padrões vigentes para atendimento médico na capital paraense.

O titular da Sedop, Ruy Cabral, ressalta a importância deste equipamento público de assistência. “Essa unidade é extremamente importante e vai focar no atendimento de urgência e emergência, proporcionando conforto e comodidade necessários para garantir que a população paraense tenha um local adequado para se cuidar. A unidade contribui para desafogar as demais unidades existentes na capital. Para isso, os esforços e serviços não param e seguimos dentro do cronograma com mais de 80% dos trabalhos concluídos”, disse o secretário Ruy Cabral.

Os serviços realizados nesta etapa são de execução de climatização e exaustão, estacas de hélice contínua da guarita, vedação das paredes do reservatório, alvenaria na casa dos elevadores externos, assentamento de porcelanato cerâmico nos vestiários e nas paredes, instalação de cabos para o sistema de segurança e de internet, regularização dos pisos dos quartos de internação e abertura de dutos para a climatização.