Conheça os museus de Belém que preservam a identidade cultural da região
Espaços culturais da cidade reúnem acervo e coleções que abordam a formação cultural, religiosa e histórica da Amazônia
Belém abriga diversos museus dedicados à arte, à fé e à memória da região, oferecendo ao público uma programação variada e acessível durante todo o ano. Entre eles, o Museu do Círio, no centro da cidade, que reúne um acervo que conta a história de uma das maiores manifestações religiosas do país.
O historiador e diretor do Museu do Círio, Márcio Figueiredo, afirma que o Museu do Círio é um espaço especial para Belém, pois, além de narrar a história da tradição da festa dos paraenses, que já ultrapassa 200 anos, também está entre os museus mais antigos da capital. Ele destaca que, em 2026, o local completa 40 anos dedicados a contar a história das festas, tradições e símbolos do Círio.
Márcio acrescenta que essa narrativa envolve tanto a tradição católica quanto uma dimensão ecumênica, já que, segundo ele, é impossível falar do Círio sem considerar as demais vertentes religiosas que fazem parte desse universo. “O acervo do Círio foi se moldando e se formando ao longo desses 40 anos. Hoje, o Museu do Círio reúne um acervo de 2 mil peças. Essas 2 mil peças são formadas mantos, ex-votos, que podem ser de miriti ou de cera, e símbolos muito emblemáticos, como as cordas que fizeram parte do Círio e os cartazes”, detalha.
“São materiais que têm um cunho religioso, mas também carregam um forte valor cultural. O museu está atualmente com uma exposição chamada Círio: Festa em Movimento, que representa o primeiro passo para comemorar os 40 anos que serão celebrados agora em 2026. O Museu do Círio funciona todos os dias, exceto às segundas-feiras, abrindo de terça a domingo, das 9h às 17h. Durante todo o período dessa exposição, a entrada é gratuita”, acrescenta o diretor do Museu.
Acessibilidade
Ainda de acordo com o diretor do Museu, a atual exposição é uma das mostras mais acessíveis - garantido a inclusão de todos os públicos. “A pessoa que visita, hoje, o Museu do Círio vai encontrar rampas, audiodescrição, encontrar textos em Libras, em braille. E ainda, vai encontrar mediadores com fluência em outras línguas. O Museu do Círio está se preparando para receber todos os tipos de pessoas. Todas aquelas pessoas que queiram conhecer um pouco sobre a história do Círio vão ser muito bem-vindas”, observa Márcio.
Visitação
Segundo o mediador do Museu do Círio, João Pedro Alves, o período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30 foi especialmente movimentado para o espaço. Apenas em uma das noites de funcionamento durante o evento, o museu recebeu cerca de mil visitantes. Ele explica, ainda, que a média diária costuma variar entre 50 e 70 pessoas, o que resulta em mais de 2 mil visitantes por mês. “É muito interessante porque, embora recebamos muitos visitantes de outros estados e até de fora do país, grande parte do público também vem da própria cidade, pessoas que viveram o Círio e conviveram com o Círio de Nazaré”, pontua João.
“Quando chegam ao museu, essas pessoas acabam descobrindo histórias sobre o Círio que não haviam sido contadas antes. O próprio Círio Negro também. A gente tenta introduzir para o visitante outras visões, além até do próprio cunho religioso, mas uma visão cultural, antropológica a partir do Círio e do que ele vai representar. A gente fala também sobre movimentos como a Festa da Chiquita, sobre o Arraial do Pavulagem, destacando coisas como a gastronomia, porque a culinária de Belém muda conforme o Círio. E isso encanta muitos visitantes. Isso faz parte não apenas daquele momento de Círio, mas também constrói a memória cultural, afetiva e gastronômica da cidade e a relação entre as pessoas”, acrescenta o mediador do museu.
Confira quais são os museus do estado, os horários de funcionamento e exposições atuais
- Museu das Amazônias (Complexo Porto Futuro)
Exposição: “Amazônia”, de Sebastião Salgado
Exposição: Ajuru – mostra imersiva
- Espaço Cultural Casa das Onze Janelas:
Exposição: Do Rio ao Mar – Fotógrafo paraense Luiz Braga
Exposição: Belém Refigurada
- Museu do Círio
Exposição: Círio – Festa em Movimento
- Museu do Marajó (Cachoeira do Arari)
(sem exposições informadas)
- Museu do Estado do Pará (MEP)
Exposição: Você Já Escutou a Terra?
- Forte do Presépio / Museu do Forte do Presépio
Museu do Forte, com:
Acervo arqueológico de povos originários
Sala Guaimiaba
Exposições permanentes
- Memorial da Cabanagem
(sem exposições informadas)
- Memorial Verônica Tembé (Utinga)
(sem exposições informadas)
- Memorial Amazônico da Navegação (Mangal das Garças)
(sem exposições informadas)
- Museu da Imagem e do Som (MIS) – Palacete Faciola e Centro Cultural Palacete Faciola
Exposição: Claudia Andujar – Cosmovisão
Exposição do filme: Um Dia Qualquer
- Museu de Gemas (São José Liberto)
(sem exposições informadas)
- Parque Cemitério Soledade
(sem exposições informadas)
Funcionamento
Museus: 9h às 17h, de terça a domingo
Memorial da navegação: Segue horário do Mangal das garças – 8h ás 18h de terça a domingo
Memorial Verônica Tembé: Segue o horário do Utinga – 6h ás 17h de quarta a segunda-feira
Museu de gemas: Segue horário do Espaço São José Liberto – Terça a domingo
Entrada
O ingresso nos museus estaduais custa R$4,00, com gratuidade para todos às terças e no primeiro domingo do mês. Os espaços também aceitam gratuidade para professores, estudantes e pessoas com deficiência.
Confira quais são os museus do município, os horários de funcionamento e exposições atuais
- MABE – Museu de Arte de Belém (Palácio Antônio Lemos)
Horário de funcionamento:
Terça a Sexta: 9h às 14h
Ingresso:
Gratuito
Exposições:
Acervo próprio com mais de 2 mil obras, incluindo originais.
Mostra temporária: Vazio Sobre Terra — em exibição nas salas térreas até o início de fevereiro.
Exposição permanente: Acervo no pavimento superior.
- Museu Casa Francisco Bolonha (Palacete Bolonha)
Horário de funcionamento:
Terça: 9h30 às 11h30 / 14h às 16h
Quarta: 9h30 às 11h30 / 14h às 16h
Quinta: 9h30 às 11h30 / 14h às 16h
Sexta: 9h30 às 11h30 / 14h às 16h
Ingresso:
Gratuito
Exposições:
Exposição permanente: O próprio casarão funciona como acervo, preservando arquitetura eclética e mobiliário da elite belenense de 1905.
Não recebe exposições temporárias, para preservar o imóvel.
- Teatro Popular Nazareno Tourinho
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta: 9h às 14h
Ingresso:
Gratuito
Exposições:
Recebe expositores periodicamente, mas não há exposições em cartaz neste momento.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA