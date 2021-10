Confira quem será vacinado nesta quarta na Grande Belém

Nesta quarta-feira (06), a Região Metropolitana de Belém segue com calendários de vacinação contra a covid-19. Alguns municípios já chegaram à faixa etária de idosos entre 67 e 68 para a aplicação da 3ª dose. Confira a agenda completa:

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) faz nesta quarta uma nova convocação para complemento do esquema vacinal anticovid-19, em Belém. Será a vez dos nascidos entre 1976 e 1980 tomarem a 2ª dose da Pfizer.

Das 9h às 17h, em 25 pontos da cidade e dos distritos. É necessário levar RG, CPF, comprovante de residência de Belém e cartão de vacinação.

Em nota, a Sesma comunicou que, em virtude do Círio de Nazaré, nos dias 6, 7, 8 e 9 de outubro, a Casa de Plácido, em Nazaré, não funcionará como ponto de vacinação. Neste período, no lugar da Casa de Plácido, vai voltar o ponto de vacinação da Estação das Docas.

A agenda segue na quinta-feira (07/10) com a 2ª dose da Coronavac para quem recebeu a 1ª dose nos dias 14 ou 22 de setembro e para quem estiver em atraso com a segunda dose desse imunizante

Pontos de vacinação:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Estação das Docas

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço cultural

5. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

6. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

7. Fibra - Nazaré

8. Funbosque - Outeiro

9. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

10. Mangueirinho - Mangueirão

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular

13. Icoaraci - Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças

14. Icoaraci - Sest/Senat

15. IFPA - Marco

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

17. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

20. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. Uepa CCSE - Telégrafo

23. Unama - Alcindo Cacela

24. Unifamaz - Reduto

25. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua aplica nesta quarta a 3ª dose da vacina anticovid-19 em idosos com 67 anos ou mais. Das 08h30 às 13h30, em nove pontos.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; e UBS Paar.

Marituba

Marituba segue nesta quarta com quatro calendários: repescagem de 1ª dose para adolescentes de 12 aos 17 anos; 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem foi vacinado até 04 de agosto; 2ª dose da Coronavac para quem está no prazo; e 3ª dose para os idosos com 70 anos ou mais, transplantados e imunossuprimidos.

Além da vacinação em Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família, das 13h às 16h, haverá a vacinação itinerante na Escola Maestro Carlos Gomes, das 18h às 21h.

Benevides

Em Benevides, a vacinação segue da seguinte forma: repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem está no prazo; e 3ª dose da Coronavac será para quem tem 70 anos ou mais. Das 8h às 13h, no Cras Murinin, UBS Benfica e Ginásio Nagibão.

Santa Izabel

Até quinta (07), Santa Izabel do Pará segue com três calendários: repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Coronavac para quem está no prazo; e 3ª dose para idosos com 68 anos ou mais e profissionais da saúde. Das 14h às 17h, no Centro de Saúde (Cesp).

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará faz nesta quarta uma repescagem de 1ª dose da Coronavac para quem tem 12 anos ou mais. Também haverá 2ª dose da Coronavac para quem foi vacinado nos últimos 30 dias. Das 8h30 às 12h, nas Unidades Básicas de Saúde.