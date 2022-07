Confira onde vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a covid-19 a partir desta segunda em Belém

Após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e liberação do Ministéro da Saúde, a Prefeitura de Belém começa a vacinar, nesta segunda-feira (18), crianças entre 3 e 5 anos contra a covid-19.

Conforme informações divulgadas pela gestão municipal, a vacinação contra a covid e outras doenças, como gripe e sarampo, segue disponível em 57 locais, de segunda a sexta-feira (22) sendo 52 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e três hospitais (Naval, da Aeronáutica e do Exército), no horário das 8h às 17h; e dois shopping centers (Pátio Belém e Parque), no horário das 9h às 19h.

Porém, para a faixa etária de 3 a 5 anos, a vacina está disponível apenas nas UBS.

O serviço é suspenso nos finais de semana de julho.

Ao todo, mais de 30 mil crianças nessa faixa etária devem ser vacinada na capital paraense, segundo estimativas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O município dispõe de doses suficientes para atender essa demanda demanda.