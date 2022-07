Covid-19: Vacinação de crianças de 3 e 4 anos começa amanhã no RJ, após liberação da Anvisa

Crianças de 3 e 4 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (15), no município do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pela Prefeitura um dia depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar a autorização de uso emergencial da CoronaVac em crianças de 3 a 5 cinco anos. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Logo após essa aprovação, o Instituto Butantan anunciou que pediu que a CoronaVac fosse incluída no Programa Nacional de Imunizações para essas crianças.

O município resolveu não esperar o aval do Ministério da Saúde e baseou sua decisão na liberação pela Anvisa. Pelo calendário divulgado, de sexta até terça-feira (19), serão vacinadas as crianças de 4 anos. A partir de quarta-feira (20), começa a vacinação das crianças de 3 anos.