Confira o que abre e fecha durante a virada de ano em Belém

Parte das comemorações mais queridas no mundo todo, o Réveillon e as festas de Ano Novo são acompanhadas de mudanças nos horários e esquemas de funcionamento de diversos estabelecimentos e espaços, públicos ou privados. Confira o que abre e o que fecha nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, em Belém:

LOJAS E CENTRO COMERCIAL

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) afirmou que, durante o dia 31 de dezembro, as lojas estabelecidas em vias públicas e em shoppings poderão funcionar somente das 6h às 16h. Já no feriado do dia 1º de janeiro, todas as lojas estarão fechadas.

SUPERMERCADOS

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) afirmou que não haverá restrições quanto à abertura de supermercados durante os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Cada empresa determinará seus horários individualmente.

BANCOS

O Sindicato dos Bancários do Pará confirmou que não haverá atendimentos nas agências bancárias tanto no dia 31 de dezembro, quanto no dia 1º de janeiro.

PARQUES E ESPAÇOS DE LAZER

Museus e memoriais sob administração do Estado fecharão no dia 30 de dezembro e reabrirão somente no dia 2 de janeiro. Já o Parque da Residência e o Porto Futuro funcionarão normalmente, das 9h às 17h e das 6h às 22h, respectivamente. A Estação Cultural de Icoaraci estará fechada tanto no dia 31 de dezembro, quanto no dia 1º de janeiro.

O Theatro da Paz funcionará normalmente no dia 31 de dezembro. No dia seguinte, estará fechado.

No dia 31 de dezembro, a Estação das Docas, o Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga funcionarão das 10h às 16h, das 8h às 16h e das 6h às 12h, respectivamente. Já no dia seguinte, 1º de janeiro, a Estação das Docas funcionará das 10h às 2h, do dia 2, enquanto que o Mangal das Garças e o Parque do Utinga estarão fechados.

Em ambos os dias, o Espaço São José Liberto funcionará das 10h às 14h.

HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE

A rede municipal de saúde, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, garantirá atendimento nas cinco Unidades de Pronto Atendimento (Upas) de Belém. Além delas, os moradores da capital contarão com as oito Unidades Básicas de Saúde (UBS): Jurunas, Bengui I, Tapanã, Icoaraci, Cotijuba, Outeiro, Carananduba e Baía do Sol; assim como com os prontos socorros Mário Pinotti, no Umarizal; e Humberto Maradei Pereira, no Guamá, também funcionando 24 horas.

Os setores de urgência dos hospitais de Retaguarda Dom Zico e Hospital Geral de Mosqueiro também estarão funcionando em regime de 24 horas. Os demais setores funcionarão somente na sexta-feira, dia 31, das 8h às 18h.

Todos os Hospitais Estaduais funcionarão normalmente, porém as Unidades de Referência Especializada do Reduto, da Presidente Vargas, Demétrio Medrado e Marcello Cândia, Uremia e Uredipe não funcionarão.

A Unidade Básica da Pedreira funcionará apenas com o serviço de urgência e emergência 24 horas.

Os Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas tipo III funcionarão 24h. Os tipos I e II não funcionarão.

No dia 31 de dezembro, a Policlínica Itinerante da Ures Reduto funcionará das 8h às 13h, apenas para atendimento de casos leves e moderados de covid-19. No dia 1º de janeiro, não funcionará.

Todas as 11 unidades de coleta de sangue da hemorrede do Hemopa estarão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Porém, o atendimento transfusional seguirá ininterrupto.

Já o Hospital Veterinário Dr. Vahia funcionará em ambas as datas, das 7h às 19h, com triagem até às 16h.

ÓRGÃOS ESTADUAIS

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que os expedientes em todos os órgãos administrados pelo Estado do Pará, incluindo Estações Cidadania, serão facultados no dia 31 de dezembro, em conformidade com o Decreto Nº 1.285, de 20 de janeiro de 2021. No dia 1º de janeiro, por ser feriado nacional, também não haverá expediente nestes órgãos.

Os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, estabelecerão escalas de serviço, a fim de que o atendimento à população não sofra descontinuidade.

No dia 31 de dezembro, a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) funcionará das 6h às 18h.

As unidades das Estações Cidadania localizadas em Ananindeua, Belém, Marabá, Santarém e Parauapebas estarão fechadas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) suspenderá seus atendimentos no dia 31 de dezembro e só os retomará no dia 10 de janeiro. A suspensão entre os dias 3 a 7 de janeiro de 2022 ocorrerá a fim de que sejam atualizados e ajustados o sistema de informática, o calendário de licenciamento de veículos e os valores das taxas administrativas do órgão.

REPARTIÇÕES MUNICIPAIS

Segundo a Prefeitura de Belém, a maioria dos órgãos públicos municipais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. Só funcionarão, em regime de escala, os órgãos tidos por essenciais à população, como os relativos à saúde, à segurança pública e fiscalizações.

BRT

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que, no dia 31 de dezembro, os terminais do BRT funcionarão até às 22h30

Às 21h, sairá a última viagem do Terminal Maracacuera, com previsão de chegada ao Terminal de São Brás às 21h40. Ao retornar, as estações serão fechadas ao longo do percurso, até a chegada ao terminal Maracacuera, prevista para as 22h30.

Segundo a Semob, a partir deste horário, os ônibus convencionais que realizam as integrações farão seus itinerários normais, sem a integração, e os troncais, que operam na canaleta, passarão a trafegar na pista lateral.

Nos dias 1° e 2° de janeiro de 2022, as estações do sistema BRT estarão fechadas e os ônibus articulados não vão circular. Somente o terminal Mangueirão estará funcionando, a fim de realizar a integração feita pelos ônibus convencionais e troncais.

SHOPPINGS

Shopping Metrópole Ananindeua

Dia 31/12/2021:

- Lojas, quiosques e espaços de lazer: das 9h às 19h

- Praça de alimentação: das 9h às 19h

- Cinema conforme a programação

Dia 1/1/2022:

- Lojas e quiosques fechados

- Praça de alimentação e espaços de lazer: das 16h às 22h

- Cinema conforme a programação

Shopping Pátio Belém

Dia 31/12/2021:

- Lojas, quiosques e praça de alimentação: das 9h às 16h

- Cinema conforme a programação

Dia 1/1/2022:

- Todo o shopping fechado, exceto cinema que funciona de acordo com a sua programação

Parque Shopping

Dia 31/12/2021:

- Lojas, praça de alimentação e espaços de lazer: das 9h às 16h

- Restaurantes: das 11h às 16h

- Cinema conforme a programação

Dia 1/1/2022:

- Todo o shopping fechado, exceto cinema que funciona de acordo com a sua programação

Shopping Castanheira

Dia 31/12/2021:

- Lojas e praça de alimentação: das 09h às 16h

- Cinema, parques e academia conforme a programação

Dia 1/1/2022:

- Lojas e praça de alimentação fechadas

- Cinema, parques e academia conforme a programação

Shopping Bosque Grão Pará

Dia 31/12/2021:

- Lojas, espaços de lazer e praça de alimentação: das 09h às 16h

- Restaurantes: das 11h às 16h

- Cinema e teatro conforme a programação

Dia 1/1/2022:

- Todo o shopping fechado, exceto cinema que funciona de acordo com a sua programação

Boulevard Shopping

Dia 31/12/2021:

- Lojas, espaços de lazer e praça de alimentação: das 09h às 16h

- Restaurantes: das 11h às 16h

- Cinema conforme a programação

Dia 1/1/2022:

- Todo o shopping fechado, exceto cinema que funciona de acordo com a sua programação