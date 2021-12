Confira onde terá festa de Réveillon em Belém e programe-se

A chegada de um ano novo para muitas pessoas é sinônimo de comemoração. Então nada melhor do que brincar e confraternizar esse momento em um ambiente agradável e com a música que você gosta de ouvir.

Acompanhe algumas festas na capital paraense:

- Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha)

Reveillon da Cidade

Atrações: Pagode da Comunidade, New Wave, Forró Nu12, Nelsinho Rodrigues, DJ Maximize, Betto e Naldo e DJ George R

Informações: 91 98419-6033

- Studio Pub (R. Pres. Pernambuco, 277)

The White Party Celebration!

Atrações: Banda Viúva Negra, Coldplay Cover, Strokes Cover, Linkin Park Cover, DJ Gaab, DJ Rayssa Leão, DJ Dabess, DJ Morena Pedrosa e Nelinho Brasil

- Santa Fé (Rod. Mário Covas, 1161 – Coqueiro)

Réveillon Santa Fé

Atrações: MC Dourado, Ian Tembra, Edu Braga e Texanoss

Informações: 91 99215-0304

- Balacoolbar (Av Marechal Hermes, Praça Kennedy, 2 – Campina)

Réveillon Balacoolbar

Atrações: Welygton Vaqueiro e Virtudão

Informações: 91 98525-3061

- Mormaço (R. Carneiro da Rocha, 1 - Cidade Velha)

Rock da Virada!

Atrações: Viviane Batidão, New Age DJ Elison, Vingadores, Msynk, MC Gasparzinho e DJ Cayan

Informações: 91 99307-5654

- Cervejaria Cabôca (Blvd. Castilhos França, 550 – Campina)

Réveillon Cabôca 2022

Atrações: Arthur Espíndola, Iara Mê, Juliana Sinimbú, Mariza Black, Grupo Irreverência e Bateria do Bole Bole.

Informações: 91 99252-5336

- Kasa Maguari

Noite suja

Atrações: Leona Vingativa, Johnny Mayson, Akadella, La Falleg Condessa, S1mone, Shayra Brotero e Brigitte Liberté.

- Assembleia Paraense (Av. Alm. Barroso, 4614)

Réveillon AP 2022

Atrações: Big Band de Tim Maia, Clube do Samba Enredo, o Grupo Irreverência e o DJ Tarrika.

Informações: 91 98412-1833 / 3181-9904 / 9908.

- Quintal 500 (R. Gaspar Viana, 500 – Campina)

Réveillon

Atrações: MC Gasparzinho, Victor e João Paulo e Papo Em Off

Informações: 983527016

- Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232 – Guamá)

Réveillon Regional Marine Club

Atrações: Virtudão, Fruta Quente e Warilou

Informações: 91 99981-4819

- Exclusive Club (Tv. Piedade, 587 – Reduto)

Réveillon da Exclusive

Atrações: Betto e Naldo, Forró Nu12, Na Vibe e DJ Hiroshi

Informações: 91 98055-4555

- Casa Samba Belém (Av Tamandaré esq, R. Dr. Assis)

Atrações: Papo Em Off, Sambloco, Banda Fanfarra, Fábio Moreno e Sambanorte

Informações: 91 99273-1914

- Manga Jambu (Almirante wandenkolk, R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373 – Umarizal)

Réveillon Manga Jambu

Atrações: Warilou, Pagode das Meninas e Fruta Quenteoficial

Informações: 91 99221-6318 e 98800-9377

OUTRAS OPÇÕES

Pelo Pará também vão ocorrer diversas festas. Em Cametá, a virada de ano fica por conta da banda Mizerê, que se apresenta nesta sexta-feira, 31, a partir das 22h no Clube Tipiti. O cantor baiano Dino Prix, se apresenta no Réveillon da cidade, em Salva Terra, na Orla da Praia Grande, a partir das 23h. Ainda terá shows do Forró Do Bacana, Bruno & Gilmara, Dj Lucas Silva, Dj Léo Marajó, Dj Macielzinho e uma mega atração nacional, a banda Forrozão Tropykália.

Fechando as confraternizações e os festejo de final de ano, o canto e compositor paraense Pedro Marques, se apresenta na praia do farol na Ilha de Mosqueiro, nesta sexta-feira 31, a partir das 23h.

Em Salinas, além do show do Biquíni Cavadão no AYA Club Boutique & Charme, com Bino, Tamo Junto e Alisson Muniz. No Hotel Privê Do Atalaia, terá o Reveillon das Estrelas com Lucas e Iron, Guilherme Menezes, Saint Torpez e DJ convidados. Informações: (91) 98481-4515 / (91) 98458-2327