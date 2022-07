Confira o calendário de vacinação da Grande Belém para esta semana

A partir desta segunda, 18, municípios da Grande Belém retomam a vacinação contra covid-19 e também contra a gripe e o sarampo. Belém é a única cidade que passa a incluir crianças de 3 a 5 anos no calendário vacinal, após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministéro da Saúde. O demais municípios aguardam o posicionamento da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa).

Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel realizam a aplicação de primeira e segunda dose em todos os públicos, incluindo crianças de 5 (Pfizer) e 6 anos (Coronavac); terceira dose, a partir dos 12 anos, dentro do intervalo de quatro meses; e de quarta dose para imunossuprimidos, a partir dos 12 anos, e adultos com 40 anos ou mais, trabalhadores da saúde, da educação, das Forças Armadas, de segurança e salvamento, gestantes e puérperas. Belém, por sua vez, além de realizar todas essas aplicações, passa a imunizar crianças de 3 a 5 anos, apenas nas UBS do município.

Confira os horários e locais de vacinação contra covid-19 em cada cidade

Belém

A vacinação vai até sexta (22), nas UBS, das 8h às 17h; no mesmo horário, no Hospital Naval de Belém, e no Hospitais da Aeronáutica do Exército. No shopping Pátio Belém e Parque, a vacinação é de 9h às 19h.

Ananindeua

A vacinação ocorre até quinta (21), nas UBS do município, de 8h às 12h30 e de 8h às 16h apenas nas UBS Águas Brancas, Águas Lindas, Coqueiro, Distrito Industrial, Elo I e II, Guanabara, Icuí, Júlia Seffer e Pedreirinha.

Marituba

A vacinação vai até quinta (21), nas UBS e USF, das 8h às 14h, e no Centro Especializado em Reabilitação III, das 18h às 22h.

Benevides

A prefeitura do município informa que a imunização contra covid-19 já foi incorporada como vacina de rotina em todas as UBS, com aplicação diária.

Santa Izabel

A vacinação vai até quinta (21). Na segunda-feira (18), será nas unidades Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí e São Raimundo. Na terça (19), em Juazeiro, Divinéia, Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena. Na quarta (20), no Conjunto Kató, Jardim das Garças, Bairro Novo, Americano 1 e 2, Tacajós e Ferreira Pena. Na quinta (21), em Novo Horizonte, Triângulo, Americano 1 e 2, Conceição do Itá e Caraparú.

Sarampo e influenza

Os municípios seguem com a vacinação contra o sarampo para todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores de saúde. Já contra a influenza, qualquer pessoa a partir dos 6 meses de vida pode se vacinar.

Documentação

Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartãode vacinação do município onde vai se imunizar. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica que comprove a condição. Menores de 18 anos devem, ainda, estar acompanhados dos pais ou com o termo de consentimento assinado pelo responsável.