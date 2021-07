Confira as rotas alternativas enquanto a avenida Padre Bruno Secchi estiver interditada

Parte da avenida Padre Bruno Secchi (antiga rua da Yamada) será interditada a partir da noite desta quarta-feira (28) para obras de requalificação. Nesta quinta-feira (29), quem precisar passar pelo trecho entre a rua Ajax de Oliveira e a passagem Benfica, no bairro do Bengui, precisa pegar rotas alternativas. Os serviços devem durar 45 dias. Durante esse tempo, além da drenagem, serão realizadas pavimentação e calçadas com acessibilidade. Para isso, cerca de 250 metros da via ficarão interditados. O trajeto será sinalizado.

VEJA MAIS

No sentido avenida Centenário – rodovia Tapanã, os trajetos sugeridos são: a rua São Roque, rua Ajax de Oliveira, travessa São Pedro e passagem Benfica ou São Roque, Ajax de Oliveira, rua São Clemente e Benfica.

Já no sentido contrário, o trajeto poderá ser feito pela Benfica, São Clemente e Magalhães Barata ou Benfica, Ajax de Oliveira e São Roque. Assim como a Padre Bruno, as passagens Benfica, São Clemente e Ajax de Oliveira, estarão com sentido duplo. Toda a área estará sinalizada e contará com agentes de trânsito para orientação.

Atenção às rotas alternativas (Arte de Alynne Cid / O Liberal)

O projeto em execução do novo corredor de transporte vai interligar a avenida Centenário até a rodovia do Tapanã. Os trabalhos atuais seguem o mesmo conceito de requalificação - incluindo serviços de duplicação, drenagem, nova pavimentação, calçadas com acessibilidade, ciclofaixas, nova iluminação pública e urbanização. Ao todo, são 4,2 km de extensão.

Outros pontos da avenida também seguem em obras com o remanejamento de interferências, como adutoras de água, postes e desapropriações, fases necessárias que permitem o avanço dos serviços. O objetivo do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela execução dos trabalhos, é que as obras sejam concluídas até o final deste ano.

Uma das principais da capital, a avenida já está com 65% de serviços executados, como parte das obras prioritárias da gestão estadual para uma maior integração da Região Metropolitana de Belém. Pelo menos 500 mil moradores de Belém devem ser beneficiados com a conclusão das obras.