O Liberal chevron right Belém chevron right

Confira as programações voltadas ao Dia Internacional das Mulheres na Grande Belém

Ações de bem-estar, atrações musicais e palestras são opções para as mulheres celebrarem o dia especial

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

A programação conta com atividades espalhadas em vários dias de março (Foto: Augusto Miranda/ Agência Pará)

Em celebração ao Dia da Mulher, várias programações voltadas às mulheres serão realizadas na Região Metropolitana de Belém neste domingo (8) e em outros dias do mês de março. Rodas de carimbó, ações de saúde, cidadania e lazer, palestra e outras atividades serão realizadas para comemorar o dia especial. Confira as programações da Grande Belém.

Por Todas Elas

Neste domingo (8), o Parque da Cidade, em Belém, será palco de uma ação de saúde, cidadania e lazer do programa “Por Todas Elas”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A partir das 8h, mais de 30 serviços gratuitos serão ofertados às mulheres e suas famílias, incluindo atendimentos de saúde, emissão de documentos, atividades de lazer, ações de cidadania, orientações, cadastros em programas sociais e serviços de estética e bem-estar. A expectativa é reunir milhares de pessoas durante o evento.

Carimbó

A Feira do Açaí receberá grupos de carimbó em homenagem ao Dia Internacional da Mulher neste domingo (8), às 16h30. A programação reúne as seguintes artistas: Deia Palheta e as Mulheridades do Carimbó; Mestra Cristina Conjunto Beija-flor; Tamboara Amazônia; Batuque das Maridas; Carla Araújo; Lo Ojuara; Ode Lomi e Lanna Campello; grupo regional O Canto do Mangue; e Gabirú Cigano.

Aula, atividades de bem-estar e palestra

O Ministério Público Federal terá programação durante os dias 7 e 10 de março. Neste sábado (7), as mulheres terão aula gratuita de defesa pessoal e atividades de bem-estar na sede do MPF, em Belém, na Rua Domingos Marreiros, 690, das 8h às 12h. A aula é baseada nas técnicas do Aikido e visa à prevenção e reação em situações de risco.

A partir das 10h, as mulheres terão a possibilidade de receber atendimento psicológico, massagem terapêutica com óleos essenciais, serviços de posologia e massoterapia, avaliação nutricional, sessão de maquiagem, aferição de pressão arterial e glicemia, além de atrações musicais de carimbó.

Na terça-feira (10), às 14h, as mulheres poderão assistir à palestra "A nutrição como aliada no climatério e menopausa", realizada pela nutricionista funcional Maribel Melos, no canal do MPF no YouTube. A palestra abordará estratégias nutricionais práticas para auxiliar na redução de sintomas que podem surgir durante o climatério e a menopausa, como insônia, alterações de humor, ganho de peso e ondas de calor.

Serviços de saúde e bem-estar em Marituba

Na terça-feira (10), será inaugurado o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que oferecerá acolhimento, proteção e suporte a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Durante a inauguração, serão ofertados vários serviços voltados à saúde e bem-estar das mulheres. O evento será na Avenida Souza Araújo, 407, das 9h às 13h.

Palavras-chave

dia internacional da mulher

cidades

Belém
.
