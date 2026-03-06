Confira as programações voltadas ao Dia Internacional das Mulheres na Grande Belém

Em celebração ao Dia da Mulher, várias programações voltadas às mulheres serão realizadas na Região Metropolitana de Belém neste domingo (8) e em outros dias do mês de março. Rodas de carimbó, ações de saúde, cidadania e lazer, palestra e outras atividades serão realizadas para comemorar o dia especial. Confira as programações da Grande Belém.

Por Todas Elas

Neste domingo (8), o Parque da Cidade, em Belém, será palco de uma ação de saúde, cidadania e lazer do programa “Por Todas Elas”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A partir das 8h, mais de 30 serviços gratuitos serão ofertados às mulheres e suas famílias, incluindo atendimentos de saúde, emissão de documentos, atividades de lazer, ações de cidadania, orientações, cadastros em programas sociais e serviços de estética e bem-estar. A expectativa é reunir milhares de pessoas durante o evento.

Carimbó

A Feira do Açaí receberá grupos de carimbó em homenagem ao Dia Internacional da Mulher neste domingo (8), às 16h30. A programação reúne as seguintes artistas: Deia Palheta e as Mulheridades do Carimbó; Mestra Cristina Conjunto Beija-flor; Tamboara Amazônia; Batuque das Maridas; Carla Araújo; Lo Ojuara; Ode Lomi e Lanna Campello; grupo regional O Canto do Mangue; e Gabirú Cigano.

Aula, atividades de bem-estar e palestra

O Ministério Público Federal terá programação durante os dias 7 e 10 de março. Neste sábado (7), as mulheres terão aula gratuita de defesa pessoal e atividades de bem-estar na sede do MPF, em Belém, na Rua Domingos Marreiros, 690, das 8h às 12h. A aula é baseada nas técnicas do Aikido e visa à prevenção e reação em situações de risco.

A partir das 10h, as mulheres terão a possibilidade de receber atendimento psicológico, massagem terapêutica com óleos essenciais, serviços de posologia e massoterapia, avaliação nutricional, sessão de maquiagem, aferição de pressão arterial e glicemia, além de atrações musicais de carimbó.

Na terça-feira (10), às 14h, as mulheres poderão assistir à palestra "A nutrição como aliada no climatério e menopausa", realizada pela nutricionista funcional Maribel Melos, no canal do MPF no YouTube. A palestra abordará estratégias nutricionais práticas para auxiliar na redução de sintomas que podem surgir durante o climatério e a menopausa, como insônia, alterações de humor, ganho de peso e ondas de calor.

Serviços de saúde e bem-estar em Marituba

Na terça-feira (10), será inaugurado o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que oferecerá acolhimento, proteção e suporte a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Durante a inauguração, serão ofertados vários serviços voltados à saúde e bem-estar das mulheres. O evento será na Avenida Souza Araújo, 407, das 9h às 13h.