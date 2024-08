Confira a programação especial de aniversário do Bosque Rodrigues Alves a partir de sexta-feira (23)

Neste domingo (25), o Bosque Rodrigues Alves faz aniversário e completa 141 anos. Para celebrar a data, o espaço vai realizar uma programação especial para toda a família, que começa nesta sexta-feira (23). Durante a comemoração, o Jardim Zoobotânico da Amazônia contará com diversas atividades lúdicas e de entretenimento para presentear o público que regularmente visita o espaço. Além disso, haverá atividades que promovem a conscientização ambiental, ecológica e de preservação do patrimônio cultural e da vida silvestre e natural.

As celebrações deste ano ofertam uma programação com a finalidade de levar ao público a história do Bosque Rodrigues Alves por meio de acervo fotográfico, entre outras atividades. O espaço também vai mostrar personagens folclóricos das lendas amazônicas. Uma roda de carimbó vai marcar o encerramento da programação festiva.

Programação completa:

23/08 (Sexta-feira)

De 9h às 12h

- História e historiografia do Bosque Rodrigues Alves: Como tudo começou.

Local: Entrada principal.

24/08 (Sábado)

De 9h às 12h

- História e historiografia do Bosque Rodrigues Alves: Como tudo começou.

Local: Entrada principal.

- Acervo fotográfico do Bosque Rodrigues Alves

Local: Ruínas do Castelo.

- Sustentáculo econômico da Belle Époque (extração de borracha).

Local: Seringueira ao lado da praça de alimentação.

- Recintos: viveiros que mostram a vivência de uma época.

Local: Ponte principal.

25/08 (Domingo)

De 9h às 12h

- História e historiografia do Bosque Rodrigues Alves: Como tudo começou.

Local: Entrada principal.

- Acervo fotográfico do Bosque Rodrigues Alves

Local: Ruínas do Castelo

- Exposição de sementes

Local: Próximo ao Lago da Iara

- Hevea brasiliensis sustentáculo econômico da Belle Époque.

Local: Seringueira ao lado da praça de alimentação

- Recintos: viveiros que mostram a vivência de uma época

Local: Ponte principal.

- Personagens folclóricos das lendas amazônicas

Local: Entrada principal.

- Celebração dos 141 anos da fundação do Bosque Rodrigues Alves

Local: Fonte dos Intendentes.

25- Roda de Carimbó

Local: Fonte dos Intendentes.