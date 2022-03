Confira 5 dicas e benefícios de uma boa noite de sono

Dormir parece ser uma tarefa simples, no entanto, nem sempre deitar para dormir significa dormir tempo suficiente e com qualidade. Muitos brasileiros sofrem com insônia, por exemplo. Dados da Associação Brasileira do Sono (ABS) revelam que 65% da população têm má qualidade do sono. Por isso, a especialista em sono Karina Flexa Ribeiro reuniu dicas de como dormir melhor e os benefícios.

Dicas para dormir melhor:

1. Dormir em um ambiente favorável:

A hora de dormir é importante, por isso, a especialista orienta buscar conforto no quarto. Cama, temperatura do ambiente, controle de luminosidade e evitar barulho.