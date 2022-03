Qualidade de sono é tema de ação global; especialista dá dicas de como dormir melhor

Uma boa noite de sono é responsável por amenizar problemas relacionados à saúde e, a qualidade dele, está sendo estudada cada vez mais pela ciência. A Associação Brasileira do Sono (ABS) aponta que 65% da população brasileira têm problemas de qualidade no sono, segundo pesquisa de 2019. Fatores como ansiedade, estresse, e as próprias incertezas que foram materializada, fizeram com que os hábitos relacionados ao sono mudassem.

Karina Flexa Ribeiro, dentista com certificação em odontologia do sono, explica a importância de dormir bem e como a regularidade de no mínimo oito horas auxilia no bom funcionamento do corpo humano. "É no sono que sedimentamos o conhecimento adquirido durante o dia, produzimos hormônios, como o do crescimento que é importante para as crianças e ganho de massa muscular no adulto, a leptina e grelina responsáveis pelo equilíbrio entre saciedade e fome, além de vários fatores que influenciam diretamente na nossa imunidade. Quando você está privado de sono, por quantidade insuficiente ou por uma má qualidade, isso afeta o desempenho intelectual. Afeta o humor, memória, controle de peso corporal, reduz a imunidade e aumenta o risco de doenças como diabetes, hipertensão arterial, obesidade e depressão", explicou.

Pessoas que têm problemas com o sono ficam sonolentas ao longo do dia, com dificuldade de concentração, afirma Karina. A especialista orienta buscar ajuda de um médico especializado na qualidade do sono. "Ao perceber que você não está dormindo bem ou que durante o dia você fica sonolento, com dificuldade de concentração, memória alterada e irritabilidade, você deve procurar um médico do sono. No site www.absono.com.br você encontra todos os profissionais do Brasil aptos e certificados para o tratamento dos distúrbios do sono", destacou.

A jornalista Sophia Comesanha, 22 anos, tem insônia, assim como as avós de sua família também têm. Ela conta que consegue dormir sete ou oito horas por noite, no entanto, seu sono só tem essa regularidade por conta do remédio para dormir. No entanto, tenta não pensar de forma exagerada nos compromissos, antes de dormir, para não perder o sono. "Costumo dormir entre 00:00/01:00 a base de remédio, acordo geralmente às 07:00, mas já fui trabalhar virada. Tento manter um formato superficial de rotina, nada concreto, mas procuro exercer minhas atividades do dia em ordem para que no fim do dia eu consiga dormir. Procuro não pensar em nada que me cause estresse/ansiedade durante o dia. E eu só consigo dormir de TV ligada, na minha casa e focando meus pensamentos", pontuou.

Ação mundial discute qualidade do sono

A partir desta sexta-feira (18) até a próxima quinta-feira (24) acontece a Semana do Sono, uma ação mundial, organizada pela World Sleep Society (WSS) para discutir a qualidade do sono e discutir informações adequadas para que as pessoas durmam melhor.

Karina Flexa Ribeiro, especialista em sono conta que esta é a 18ª edição do evento que tem o propósito de conscientizar a população sobre a importância do sono, através de eventos diários com temas voltados aos cuidados com o sono. Serão aproximadamente 200 atividades, entre painéis, pesquisas, estudos, ensaios clínicos que estarão disponíveis no site www.semanadosono.com.br e transmissões ao vivo com especialistas. "A Semana do Sono tem como objetivo trazer para a população informações qualificadas, novidades e as últimas pesquisas sobre sono. A população pode participar das programações, além das programações direcionadas para os profissionais de saúde. Para ter acesso a programação é só entrar no site www.semanadosono.com.br, e tb ficar atento à programação da regional Pará que está acontecendo no Instagram", disse.

Karina dá dicas de como dormir melhor e afirma que é importante fazer a higiene do sono, que consiste em: dormir em um ambiente favorável, quarto confortável, temperatura agradável, com controle de luminosidade e barulho; evitar levar problemas para cama, não tentar fazer planejamentos e resolver mentalmente problemas na hora de dormir. Evitar o uso de aparelhos eletrônicos como celular, computador e televisão pelo menos uma hora antes de dormir. Estabelecer horários regulares para deitar e acordar. Evite bebidas alcoólicas à noite. Evitar bebidas estimulantes, como café e energéticos, à noite.

SERVIÇO - Lives da semana do sono

Semana do sono

Live: 18/03 às 18h

Dormir é perda de tempo?

Jean Megre Almeida

@flexaribeiroodontologia



Live: 19/03 às 16h

Ele ronca, eu não durmo. Tem jeito?

Elaine Gemaque

@flexaribeiroodontologia



Live: 19/03 às 17h30

Sono na criança alérgica

Vanessa Pereira

@dramariaclaudias



Live: 23/03 às 18h

Desvendando o sono na criança

Maria Cláudia Oliveira

@flexaribeiroodontologia



Zoom: 24/03 às 17h

Métodos de avaliação e diagnóstico nos distúrbios do sono

Danilo Anunciatto Sguillar



Live: 24/03 às 18h30

Importância do sono na resposta vacinal

Lourival Marsola

@prevenirbelem