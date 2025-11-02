Condutores enfrentam interdições no trânsito neste domingo (2/11), em Belém

Algumas ruas de Belém amanheceram interditadas neste domingo (2/11) por conta da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em Belém. Entre os bloqueios registrados, havia o da avenida Júlio César, de esquina com a Almirante Barroso, no bairro de Souza. Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, antes disso haverá programações com vários chefes de Estado. Pensando na redução dos impactos no trânsito e em garantir a segurança viária, autoridades federais, estaduais e municipais elaboraram o Plano Integrado de Mobilidade, que detalha as mudanças no tráfego da Grande Belém.

A imagem em destaque mostra José Costa, que conduzia um carro e estava junto com a família quando passou pela interdição na Júlio César. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Estava ciente (sobre as alterações), que foram divulgadas nas redes de comunicação. Costumo passar por aqui, mas é tranquilo, posso pegar rotas alternativas”, disse José Costa, que conduzia um carro e estava junto com a família quando passou pela interdição na Júlio César.

As vias da capital paraense terão dois tipos de interdições: temporárias, entre os dias 4 e 9 de novembro, com a única finalidade de permitir a passagem de comboios — portanto, as vias serão liberadas logo após a passagem — e totais, entre os dias 2 e 21 de novembro. Mais de 420 mil pessoas receberão um comunicado do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), via mensagem de WhatsApp, com todas as informações sobre os pontos de interdição e as respectivas datas.

As pessoas que residem ou trabalham na Av. Dr. Freitas, entre a Av. Duque de Caxias e a Av. Rômulo Maiorana, devem acessar o local pela Av. Rômulo Maiorana. Aqueles que residem ou trabalham na Av. Duque de Caxias, entre a Trav. Alferes Costa e a Av. Dr. Freitas, devem acessar na esquina da Trav. Alferes Costa com a Av. Duque de Caxias. Em ambos os casos, será necessário apresentar o credenciamento e o comprovante de residência. Aqueles que não estão credenciados devem apresentar o comprovante de residência para ter a passagem liberada.

Entregadores e Correios podem ser solicitados por moradores e trabalhadores das vias interditadas. Para isso, o entregador deve apresentar alguma forma de comprovação de que realizará uma entrega no perímetro.

Durante todas as programações da COP 30, a capital paraense contará com 10 mil agentes de segurança pública estadual e municipal, 2,5 mil agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além de 7 mil militares das Forças Armadas.

Confira as vias bloqueadas

Interdição total

Av. Júlio César, entre o Elevado Daniel Berg e a Av. Almirante Barroso;

Av. Dr. Freitas, entre a Av. Rômulo Maiorana e a Av. Visconde de Inhaúma;

Av. Duque de Caxias, entre a Trav. Alferes Costa e a Av. Dr. Freitas;

Av. Brigadeiro Protásio.

As vias que terão interdição temporária serão bloqueadas pela manhã no sentido Centro/Parque da Cidade. No final do dia, o sentido será Parque da Cidade/Centro. As vias são:

Av. Duque de Caxias;

Av. José Malcher;

Av. Magalhães Barata;

Av. Domingos Marreiros;

Trav. Castelo Branco;

Av. Almirante Barroso;

Av. Augusto Montenegro (pista BRT).