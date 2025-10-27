Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

Na próxima sexta (31), o bairro do Guamá, em Belém (PA), se transforma em palco de um dos eventos mais simbólicos da cultura popular paraense: o VII Cortejo Visagento. A concentração será no Cemitério Santa Izabel, às 18h, com destino à Praça Benedito Monteiro, onde a celebração segue até às 22h, com concurso de fantasias e atrações culturais.



O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30, que será sediada em Belém. Este ano, o tema escolhido “Lutar e resistir contra os predadores da vida disfarçados de progresso”, amplia o debate sobre os impactos sociais e ambientais do desenvolvimento, refletindo questões como o despejo de famílias e as catástrofes climáticas causadas por enchentes e desastres urbanos.

A ação, que nasce da base comunitária, expressa de forma simbólica e poética as dores e resistências do território. As fantasias e adereços produzidos com materiais reutilizáveis e as oficinas voltadas à reciclagem e à criatividade reforçam o compromisso do projeto com a sustentabilidade. Assim, o cortejo se afirma não apenas como uma celebração cultural, mas como uma poderosa forma de educação ambiental e social, o braço humano da sustentabilidade, onde arte, consciência e pertencimento caminham lado a lado.



O projeto reafirma seu compromisso em valorizar as tradições, memórias e expressões culturais do povo guamaense, contrapondo-se à valorização excessiva de culturas estrangeiras, como o Halloween. A proposta é ressignificar a relação com as lendas e histórias da região, trabalhando também o pertencimento ao bairro que por muitas vezes só ganha espaço nos noticiários de forma negativa, trabalhando também a preservação dos espaço públicos como o Cemitério Santa Izabel, um lugar de memória na capital, promovendo um grande encontro entre arte, ancestralidade e resistência.

Oficinas preparatórias



Antes do grande dia, o Espaço Cultural Nossa Biblioteca promove uma série de oficinas gratuitas para a comunidade, incentivando a criatividade e a expressão artística dos participantes. As atividades incluem Escrita Criativa, Maquiagem, Máscaras e Indumentária, realizadas entre os dias 20 e 29 de outubro, em horários e locais variados, com inscrições presenciais no ECNB, pelo contato (91) 98032-9117 ou pelo link disponível na bio do Instagram @ecnossabiblioteca

