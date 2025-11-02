Dia de Finados leva milhares de pessoas aos cemitérios de Belém

O Dia de finados em 2 de novembro leva muitas pessoas de diferentes idades aos cemitérios da cidade de Belém, na manhã deste domingo (2). Desde as primeiras horas do dia, muita gente comparece a esses locais para reverenciar a memória de familiares e amigos, diante de sepulturas, nas quais, em geral, depositam flores e velas e fazem orações. Um desses visitantes no Cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá foi a aposentada Miracyr Moutinho, 79 anos. Ela disse que sempre se desloca de casa até o local, com flores, água e velas.

Miracyr Moutinho: respeito e saudade (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

"Eu vim prestar homenagem ao meu marido, Roberto e toda a família (familiares sepultados no Santa Izabel). Todo ano, eu venho fazer essa homenagem a eles. A gente precisa cultivar o nosso passado. Então, é uma homenagem com muita saudade, por não ter mais eles perto da gente", ressalta Miracyr, emocionada. "Para mim, o Dia de Finados é uma data de respeito por aqueles que a gente já perdeu, saudade é o que fica", completa.

Outra pessoa presente no Cemitério de Santa Izabel neste domingo (2) foi o estudante Edivaldo Ramos, de 23 anos. Ele foi reverenciar a memória dos avós Francisco e Benedita Ramos e, ainda, do tio Elilson Ramos.

Edivaldo Ramos foi ao cemitério para expressar a gratidão aos familiares já falecidos (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

"A gente sempre está aqui no Dia de Finados e em outras datas especiais, para prestar homenagem porque eles fizeram por todos nós. O sentimento é de saudade, mas de muita gratidão", enfatizou. Para Edilvado, o Dia de Finados corresponde a um momento de reflexão sobre os familiares e amigos que partiram, "mas que continuam na memória, dentro do nosso coração, ficando sempre lembranças boas da contribuição deles não só para nós, mas para toda a sociedade".