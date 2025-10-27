Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Caju realiza a sua 10ª Festividade de São João Paulo II

Com programação litúrgica e cultural, a comunidade comemora também os 10 anos da igreja do seu padroeiro, localizada no bairro da Pedreira

O Liberal
fonte

A Igreja de São João Paulo II foi construída pelos jovens da CAJU no esforço de campanhas ao longo de 10 anos. (Ilustração)

A Casa da Juventude Comunidade Católica (CAJU) realizará nesta semana a Festividade de São João Paulo II. A programação começa na quinta, dia 30 de outubro, e vai até o domingo, 02 de novembro, e contará com missas, shows, quermesse e uma comemoração especial pelos 10 anos da igreja que tem o santo como padroeiro, inaugurada em 2015 pela CAJU no bairro da Pedreira, em Belém.

De acordo com a coordenadora da Festividade, Ednilce Fonseca, a organização buscou fazer uma programação para todos, por isso o evento conta com noites temáticas, como a noite da juventude, que contará com a presença de relíquias de santos jovens, com os recém beatificados Carlo Acutis e Pier Frassati, e a noite das famílias.

Outro momento muito esperado da programação é o espetáculo “Noite dos Santos”, uma apresentação artística já conhecida em toda a Arquidiocese de Belém. O espetáculo conta a história de alguns santos da Igreja Católica e inova com um roteiro novo a cada ano, mas sempre integrando contemporaneidade, música, teatro, dança e espiritualidade. Esse momento, em específico, deverá acontecer na Sede da CAJU (Av. Almirante Barroso, 883). Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site 

A Igreja de São João Paulo II foi construída pelos jovens da CAJU no esforço de campanhas ao longo de 10 anos. E no ano em que comemoram os 10 anos de fundação da igreja e da sua Festividade, o sentimento é de muita gratidão. “Sabemos que tudo o que vivenciamos na nossa igreja nesses 10 anos foram bençãos por intercessão do nosso Padroeiro. A igreja faz parte da história da nossa Evangelização”, comenta a coordenadora Ednilce.

Serviço:

CAJU realiza Festividade de São João Paulo II

Data: De 30 de outubro a 02 de novembro de 2025

Local: Igreja São João Paulo II, (Trav. Mauriti, 1753, entre as Avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval, Pedreira – Belém).

