Condenado pelo Massacre dos Carajás, coronel Mário Colares Pantoja morre em Belém

Morreu nesta quarta-feira (11), o coronel Mário Colares Pantoja. Ele estava internado em um hospital particular de Belém. O coronel foi condenado pelo Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996, mas cumpria pena em liberdade.

Pantoja usava uma tornozeleira eletrônica, que deve ser retirada antes de o corpo ser liberado para sepultamento.

O coronel era o comandante da tropa do 4º Batalhão de Polícia Militar sediado em Marabá, no sudeste do Estado, e foi condenado a 280 anos de prisão. No massacre em Eldorado dos Carajás, 19 trabalhadores sem-terra foram assassinados em confronto com a PM.

O coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira Oliveira tiveram a mesma condenação. Eles ficaram em liberdade durante 16 anos e foram presos em 2012. Pantoja cumpriu quatro anos de pena em regime fechado, mas conseguiu prisão domiciliar em habeas corpus sob a alegação de motivos de saúde.