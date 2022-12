Concurso público: governador do Pará anuncia edital com 136 vagas para a Semas

O governador do Pará, Helder Barbalho divulgou em suas redes sociais oficiais na manhã deste sábado (10), que na segunda-feira (12) sairá o edital do concurso que vai ofertar 136 vagas para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, sendo 86 para nível superior, em diversos cursos, como engenheiro florestal, por exemplo, e o restante para nível médio. O detalhamento de vagas poderá ser conferido com a publicação do edital.

A realização de um concurso público estava entre as metas com o prazo até dezembro deste ano que foram apresentadas durante a Oficina de Lideranças da Semas realizada em fevereiro passado. O objetivo do certame é o de aprimorar e reforçar o desempenho da Secretaria.

VEJA MAIS

O governador fez o comunicado em suas redes sociais: "atenção concurseiros! Vamos publicar na segunda-feira (12) o edital para o concurso público da SEMAS. Ao todo serão 136 vagas para nível médio e superior e mais cadastro reserva. Não perca essa oportunidade de reforçar a nossa equipe nas ações em defesa do Pará e da Amazônia".