MPPA divulga resultado da prova objetiva de concurso público; acesse

Foram disponibilizados no Diário Oficial do Estado do Pará e no site da Consulplan, nesta quinta-feira (29), os editais com a decisão de recursos recebidos contra o resultado preliminar das provas objetivas e o resultado definitivo dos candidatos aprovados na prova objetiva do sexto concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Pará.

VEJA MAIS

A consulta individualizada do resultado, inclusive para os não listados, pode ser feita na página do concurso, com acesso mediante login e senha dos candidatos. A consulta individualizada da fundamentação também está disponível na mesma forma.

Confira as próximas etapas no calendário do concurso

De acordo com o cronograma, o resultado preliminar da prova discursiva está previsto para ser divulgado na segunda quinzena do mês de outubro.

O resultado definitivo da prova discursiva e convocação para o envio de títulos e para os procedimentos de heteroidentificação de aplicação e avaliação biopsicossocial será no início de novembro. Na primeira quinzena de novembro, o envio dos títulos. Na segunda quinzena de novembro, realização dos procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.

No final de novembro sai o resultado preliminar dos procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial. O resultado preliminar dos procedimentos de heteroidentificação e de avaliação biopsicossocial será no final de novembro. O resultado preliminar da avaliação de títulos está previsto para o início de dezembro.

Já o resultado definitivo dos procedimentos de heteroidentificação e de avaliação biopsicossocial sairá na primeira quinzena de dezembro.

O resultado definitivo da avaliação de títulos e resultado final do concurso sairão no final de dezembro