Concurso nacional premia melhores teses de doutorado apresentadas em 2022; saiba como se inscrever

Doutores que defenderam teses no Brasil em 2022 têm até 26 de abril para se inscrever no Prêmio CAPES de Tese, uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que premia os melhores trabalhos apresentados no ano passado, um em cada área do conhecimento reconhecida pela Fundação (Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias; Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar — Materiais e Biotecnologia; e Ciências Humanas, Linguística, Letras, Artes e Ciências Sociais Aplicadas). O edital do concurso pode ser acessado de forma on-line e as inscrições devem ser feitas, também, via site da Capes.

VEJA MAIS

Para concorrer é necessário que a tese esteja registrada na Plataforma Sucupira. Até 49 trabalhos serão escolhidos na primeira etapa do prêmio. A divulgação será em agosto. Desses, três receberão o "Grande Prêmio CAPES de Tese" relacionado a cada grande área do conhecimento. Os vencedores serão conhecidos em novembro.

Premiação

Os autores das teses selecionadas receberão bolsa de até um ano para estágio pós-doutoral em instituição nacional, certificado e medalha. O orientador ganhará um prêmio no valor de até R$3 mil, além de certificado, que também será oferecido aos coorientadores e ao programa de pós-graduação no qual o trabalho foi defendido.

O "Grande Prêmio" corresponde a uma bolsa para estágio pós-doutoral em uma instituição internacional, por até 12 meses, certificado e troféu. Cada orientador ganhará R$9 mil, para participar de congresso no exterior e certificado de premiação, também oferecido aos coorientadores e ao Programa onde a tese foi defendida.

Instituições parceiras darão prêmios adicionais. A Fundação Carlos Chagas vai oferecer R$25 mil aos autores das teses vencedoras em Educação e Ensino, além de quatro menções honrosas no valor de R$10 mil, duas em cada uma dessas áreas. Já a Dimensions Sciences premiará com US$2 mil uma autora na área de Biotecnologia cujo trabalho tenha relação com inovação e empreendedorismo.

(Gabriel Pires,estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)