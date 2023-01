CNPq estuda aumento de 40% no valor das bolsas de mestrado e doutorado, diz novo presidente

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) estuda conceder um reajuste da ordem de 40% no valor das bolsas de pesquisa em mestrado e doutorado, segundo informações do novo presidente do órgão, Ricardo Galvão. Ele diz que o índice não está totalmente fechado e será tema de uma conversa ainda nesta quarta-feira (18) no Ministério da Casa Civil. As informações são do jornal O Tempo.

"Uma bolsa de mestrado hoje está na ordem de R$ 1.500. De doutorado, R$ 2.100, completamente abaixo dos valores necessários para atrair os estudantes para fazer uma carreira científica. Então, com a PEC da Transição, como chamam, foram aportados recursos orçamentários que parte deles vai ser possível utilizar para reajuste das bolsas. Essa é uma das metas principais do presidente Lula", garante o novo chefe do Conselho.

Ainda segundo Ricardo Galvão, o CNPq está em diálogo com a presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), professora Mercedes Bustamante, e os dois órgãos fazem estudos para o reajuste das bolsas.

"Aliás, daqui a uma hora estarei na Casa Civil para acertar os valores finais do aumento dessas bolsas. Claro que não vamos conseguir resgatar o decréscimo devido à inflação, mas estamos propondo, e certamente chegar a um reajuste que eu creio que será da ordem de 40%, mas isso ainda não está definido", explicou Galvão, em entrevista à rádio CBN.

Parte dos recursos para o pagamento desse reajuste, segundo o novo presidente do CNPq, pode vir do desbloqueio de R$ 10 bilhões para o setor após um acordo com o Congresso Nacional. A liberação dos recursos foi permitida após o Congresso se comprometer a não pautar a medida provisória que contingenciou os recursos, que perderá a validade em fevereiro. Com isso, os recursos poderão retornar ao orçamento.