Marinha suspende visitação ao maior navio de guerra da América Latina em Belém; entenda

A visitação pública ao Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, maior navio de guerra da América Latina, nesta quarta-feira (29/10), em Belém, foi suspensa pela Marinha do Brasil (MB). A visita iniciou no dia 18 deste mês e se encontrava no cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio, das 14 às 17h.

De acordo com a MB, o motivo de a visitação não ser realizada é por conta dos novos compromissos, que envolvem a participação do contingente nos preparativos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). A Marinha afirmou também que novas datas de visita serão programadas e anunciadas oportunamente pelos canais oficiais.

O emprego do NAM “Atlântico” explora seu caráter multipropósito, sua versatilidade e flexibilidade para a mobilização logística e deslocamento estratégico de tropas, meios e suprimentos.

Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”

Atual Capitânia da Esquadra Brasileira (principal embarcação), o NAM “Atlântico” é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. É apropriado, também, para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, evacuação de pessoal e operações de manutenção de paz.

O navio foi adquirido junto à Marinha do Reino Unido em 2018. Sua construção data de meados dos anos 1990. O nome Atlântico é uma alusão à importância do oceano na conformação da nação brasileira, em todos os períodos de sua história. Possui 208 metros de comprimento (equivalente a um prédio de 40 andares), 432 tripulantes (podendo comportar até 1.100 militares quando em missão). Pode operar com até 18 aeronaves em seu hangar e convoo.