Comunidades ribeirinhas de Oeiras do Pará recebem atendimentos de saúde

População ribeirinha do município de Oeiras do Pará, na Ilha do Marajó, receberam cerca de 1.300 atendimentos médicos e odontológicos a bordo do Navio Auxiliar Pará (NA Pará) durante o primeiro final de semana de setembro. Os serviços foram feitos pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira (FAB) e contou com 60 profissionais de saúde.

A proposta social distribuiu 13.200 medicamentos nos dois dias da ação e contou com a contribuição dos militares do Hospital Geral de Belém (HGe Belém). Foram registrados aproximadamente 2.600 procedimentos, incluindo enfermagem, realização de exames laboratoriais e de imagens.

Durante a programação, 16 cirurgias foram feitas por médicos militares das três Forças Armadas. “É muito importante a vinda das três Forças Armadas no município, pois dá suporte de fazer uma cirurgia no Hospital. Esses pacientes poderiam ir para outro município, mas está se resolvendo aqui. Daí a importância da parceria, que conseguiu trazer o Navio para o Marajó”, afirmou o diretor do Hospital Municipal, José Maria Andrade.

A ação também contou com a participação de médicos residentes da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da ONG Amigos Voluntários do Pará, organização que realiza ações educativas contra o escalpelamento. A ONG também acolheu voluntárias interessadas em doar o cabelo e conscientizou sobre o risco do acidente nas embarcações.

Maria Edilene Cardoso, moradora do município, levou as duas filhas para as consultas com pediatra. Ela celebrou a possibilidade de ser atendida por especialistas sem sair do domicílio. “Já consultei na cidade e não deu nada. Então, eu corri para o Navio. A doutora passou exame, deu encaminhamento e passou remédio. Eu acho boa essa iniciativa, melhor do que a gente sair para outra cidade”, afirmou Maria.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de atualidades)