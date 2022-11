Ação social leva cursos gratuitos à população marajoara

Moradores do município de Curralinho, no Marajó, têm a oportunidade de fazer cursos de capacitação de forma gratuita por meio do projeto Arte Fora da Caixa, uma iniciativa que desembarcou hoje (10) na cidade e fica até amanhã (11). A ação está sendo realizada na Comunidade de Santa Maria, na Ilha das Araras, com palestras sobre administração, sexualidade e cursos de capacitação de biojoias, hortaliças e panificação.

O objetivo da programação é atingir principalmente o público feminino, abrindo espaço para minimizar os impactos da desigualdade social e cultural vividos pelas mulheres marajoaras. Inicialmente, cinco municípios da região marajoara foram escolhidos para receber as ações: Melgaço, Portel, Bagre, Oeiras e Curralinho.

“O Arte Fora da Caixa já ocorreu em duas regiões do Marajó: Melgaço nas comunidade de Ilha da Salvação e Galilea; e Portel na comunidade de Acangatá, ofertando quatro cursos profissionalizantes e palestras educativas. Mais de 100 famílias dessas regiões foram atingidas com os cursos e atividades que em seus dois dias de execução”, contou Socorro Coutinho, coordenadora do projeto. Bagre e Oeiras serão atendidos em dezembro.

Socorro explica que, desde o início dos atendimentos na região, as ações são sempre com cursos profissionalizantes que se enquadrem para a realidade local, reconhecida por meio de pesquisa de campo. “É um processo de etapas. Primeiramente visitamos a região, conversamos com os líderes de cada comunidade e filtramos os cursos que serão mais bem aproveitados. Depois desse primeiro contato, retornamos cerca de uma a duas semanas depois para a execução do projeto com apoio da escola pública ou centro comunitário local”, detalha.

Além de conhecimento, o Arte Fora da Caixa visa também a promoção da economia criativa, disseminando o acesso à diversidade da arte, cultura e proporcionando alternativas para geração de renda através da capacitação em comunidades afastadas de municípios da Ilha do Marajó. “Acredito na importância de ações pautadas no desenvolvimento de atividades culturais envolvendo as comunidades locais, que proporcionam um valioso impacto na rotina dos moradores da região, dando oportunidades de profissionalização, além de um resgate do convívio entre os moradores, com ações que tanto oportunizam lazer como desenvolvimento, fortalecimento da economia, produção criativa local e educação por meio de palestras e workshop, tornando tais lugares mais conscientes da sua identidade cultural”, defende Socorro.

Brevemente, a população do Marajó deve receber ações ainda maiores, adianta a coordenadora. “Algumas dessas comunidades possuem estruturas para receber cursos mais avançados então o intuito para as próximas etapas seria a seleção de uma das comunidades para implantar um laboratório de informática e assim disponibilizar cursos de informática e até mesmo de outros idiomas”, disse animada.

O Projeto Arte Fora da Caixa conta com o patrocínio da Equatorial Energia, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura - Lei Semear.

Serviço:

Arte Fora da Caixa

Comunidade Santa Maria, Curralinho (Escola: Boa Esperança)

Dias: 10 e 11 de novembro

Cursos: Hortaliça, panificação, estética e beleza, biojoias

Palestras: Administração e Sexualidade

Atendimento de saúde com técnico de enfermage