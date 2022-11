Comunidade católica Caju realiza retiro para casais neste final de semana, em Belém

A Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) realizará o "Renascer de Casais" 2022 neste final de semana. O retiro inicia na noite desta sexta-feira (11), continua no sábado (12) e termina na manhã de domingo (13). O evento será realizado no Colégio Mirante, em Belém do Pará.

O encerramento oficial do retiro será com a Santa Missa, às 17 horas, na Igreja São João Paulo II, no bairro da Pedreira. O tema deste ano é “Acreditar na família é construir o futuro" (São João Paulo II).

Baseado nessa linha temática, os casais coordenadores irão promover pregações e dinâmicas, entre outras atividades religiosas com momentos surpresas para os congressistas.

Segundo o supervisor do retiro, Rodnei Macambira, será a segunda edição oficial do retiro como Renascer de Casais, que visa proporcionar uma experiência de espiritualidade para os casais, resgatando e aprofundando o amor de Deus na família.

“Nossa missão com o Renascer de Casais é proporcionar um aprofundamento pessoal do esposo e da esposa, ajudá-los a compreender suas relações sociais e afetivas a partir de uma espiritualidade do casal com Deus”, afirmou Rodnei.

A programação do encontro terá orações, reflexões, músicas, louvores, novas amizades e muita alegria. “O Renascer de Casais tem ajudado homens e mulheres, dentro de suas famílias, a encontrarem um novo olhar sobre a vida, motivando uma caminhada consciente com Deus”, disse Rodnei.

Nessa edição do retiro puderam se inscrever casais que casaram na Igreja Católica, bem como aqueles que vivem em união estável ou em segunda união.



Programação:

A Casa da Juventude Comunidade Católica (Caju) realizará o Renascer de Casais 2022, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2022, no Colégio Mirante, que fica na travessa Benjamin Constant com a rua Aristides Lobo.

O encerramento oficial será com a Santa Missa no domingo, 13, às 17 horas, na Igreja São João Paulo II, na travessa Mauriti (entre Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval).

O formato do encontro é surpresa para os participantes, mas os horários do retiro serão:

Sexta-feira (11/11) - 19h às 22h

Sábado (12/11) - 8h às 20h

Domingo (13/11) - 8h às 12h (retornam para casa) e depois a Santa Missa, às 17h, na Igreja São João Paulo II.

Conheça a comunidade Caju

A Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1959 pelo cônego Raul Tavares de Sousa. A comunidade busca anunciar Jesus Cristo e seus ensinamentos a todos, com foco na evangelização da juventude.

Atualmente, atua junto a populações no entorno de sua sede em Belém e de sua igreja São João Paulo II (localizada no bairro da Pedreira, também em Belém), além de atuar com missões em ilhas da capital paraense.

A Casa da Juventude também possui dois núcleos missionários: um em Marabá, no sudeste do Pará, e outro na cidade de São Paulo (SP).