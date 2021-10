Comunidade Caju realiza a 7ª edição da Festividade de São João Paulo II

A partir desta sexta-feira (22), a Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) realiza a sétima edição da Festividade São João Paulo II. O evento, que vai até o dia 31 de outubro, ocorre de forma híbrida, com programações presenciais e também de forma remota. O tema da festividade deste ano é “Do Guardião do Redentor ao Peregrino do Amor” com o lema “Levando o Filho de Deus ao mundo”.

Além da evangelização e divulgação da história de São João Paulo II, a festividade deste ano visa também arrecadar fundos para a conclusão e manutenção da Igreja São João Paulo II - inaugurada em 2015 - localizada na travessa Mauriti, no bairro da Pedreira.

“A Igreja, assim que foi inaugurada, recebeu uma Relíquia exsanguine (uma gota de sangue) de São João Paulo, vinda de Roma. Ele é o Papa da juventude que vem acompanhando a Casa da Juventude durante toda sua história. Essa relação se aprofunda a cada ano, quando nos debruçamos sobre sua vida e seus escritos. Ao inaugurarmos nossa Igreja com o nome desse grande Santo, recebemos a graça de ter uma relíquia de primeiro grau no altar da igreja”, explica o coordenador geral da Comunidade Caju, Fernando Santos.

A festividade deste ano contará com apresentações de cantores e padres conhecidos no Brasil. Algumas das principais apresentações serão de Adriana Arydes, Maninho, Ziza Fernandes, Leonardo Rabello, Banda Dominus, Bruno Diego, pregadores Victor Sales Pinheiro e padre Sávio Ribeiro. O evento conta também com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

“Teremos dias de espiritualidade, oração e música, como é a nossa cara. O principal objetivo de nossa Festividade é evangelizar, o segundo objetivo é tornar São João Paulo II mais conhecido pelos jovens e, por último, temos ainda a finalização das obras de nossa igreja. Então, convidamos todos a virem participar da nossa festividade, conhecer mais sobre esse grande Santo. Venha e traga sua família. Vai ser imperdível!”, conclui o coordenador da Caju.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)