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Compra Assistida pode beneficiar cerca de 700 famílias da Vila da Barca

Famílias poderão adquirir imóveis de até R$ 195 mil em qualquer município do Pará

O Liberal
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Casas foram entregues a moradores da comunidade em janeiro deste ano (Lucas Lima)

Moradores da Vila da Barca, comunidade localizada no bairro do Telégrafo, podem ser contemplados com a modalidade Compra Assistida, do programa Minha Casa, Minha Vida. A área, situada às margens da Baía do Guajará, reúne cerca de 700 famílias.

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O projeto foi criado há dois anos para atender vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, o modelo já foi aplicado em outras regiões do país, como a Favela do Moinho, em São Paulo, e nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais.

Entenda como funciona o Compra Assistida:

A iniciativa prevê que as famílias possam escolher imóveis já prontos, com valor de até R$ 195 mil, em qualquer município do Pará. A possibilidade foi aberta após diálogo entre o poder público e a comunidade. Para participar, é necessário atender a alguns critérios:

  • Estar cadastrado pela Prefeitura de Belém;
  • Ter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico);
  • Não possuir imóvel próprio;
  • Não ter financiamento habitacional ativo.

Projeto inclui novas moradias e estrutura urbana

De acordo com o secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, as famílias estão sendo ouvidas ao longo do processo.

Segundo ele, a proposta busca garantir melhores condições de moradia, além de segurança e saúde. A ação é realizada em conjunto pelo Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e Prefeitura de Belém.

“[...] Estamos dando uma solução completa, fazendo chegar para essa comunidade o que ela merece: dignidade, segurança e saúde”, destacou o secretário 

Em nota técnica, o Ministério das Cidades informou que o conjunto de medidas tem como objetivo oferecer uma solução definitiva e integrada, compatível com os recursos disponíveis, assegurando o direito à moradia digna para as famílias.

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