Vila da Barca recebe 16 novas moradias nesta segunda-feira (19)

Entrega em Belém integra projeto de urbanização de R$ 50 milhões no bairro do Telégrafo

O Liberal
fonte

Vila da Barca ganha novas moradias (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

A população da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém, recebe nesta segunda-feira (19) 16 novas moradias que integram um projeto de urbanização em andamento na área. A entrega será feita pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e faz parte de um conjunto de obras que soma investimento de R$ 50 milhões. A cerimônia está prevista para começar às 10h, na praça comunitária da Vila da Barca.

As unidades habitacionais são destinadas a famílias da própria comunidade e fazem parte das intervenções voltadas à requalificação urbana da Vila da Barca, região que há anos convive com problemas estruturais relacionados à habitação e à infraestrutura. Antes do início do evento, o ministro deve atender a imprensa e falar sobre o andamento das obras e os investimentos federais em habitação no Pará.

VEJA MAIS

image Vila da Barca recebe novo sistema de abastecimento de água para mais de 5 mil moradores
A obra inclui mais de 2,3 km de tubulações elevadas, construídas para se adaptar às palafitas, às marés e aos alagamentos frequentes na área

image Natal Pai D’égua realiza entrega de brinquedos na Vila da Barca, em Belém
Mais de 500 brinquedos foram entregues nas ações solidárias

image Casa desaba na Vila da Barca, em Belém
Segundo moradores, outros dois imóveis foram atingidos pela queda da residência

A entrega das casas representa mais uma etapa do processo de urbanização da área, que vem sendo executado de forma gradual. O projeto busca substituir moradias precárias por unidades habitacionais regulares, ampliando o acesso a condições mais adequadas de moradia para as famílias atendidas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
