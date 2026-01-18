Vila da Barca recebe 16 novas moradias nesta segunda-feira (19)

A população da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém, recebe nesta segunda-feira (19) 16 novas moradias que integram um projeto de urbanização em andamento na área. A entrega será feita pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e faz parte de um conjunto de obras que soma investimento de R$ 50 milhões. A cerimônia está prevista para começar às 10h, na praça comunitária da Vila da Barca.

As unidades habitacionais são destinadas a famílias da própria comunidade e fazem parte das intervenções voltadas à requalificação urbana da Vila da Barca, região que há anos convive com problemas estruturais relacionados à habitação e à infraestrutura. Antes do início do evento, o ministro deve atender a imprensa e falar sobre o andamento das obras e os investimentos federais em habitação no Pará.

A entrega das casas representa mais uma etapa do processo de urbanização da área, que vem sendo executado de forma gradual. O projeto busca substituir moradias precárias por unidades habitacionais regulares, ampliando o acesso a condições mais adequadas de moradia para as famílias atendidas.