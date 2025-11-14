Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Casa desaba na Vila da Barca, em Belém

Segundo moradores, outros dois imóveis foram atingidos pela queda da residência

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra o imóvel que desabou. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma casa desabou na madrugada desta sexta-feira (14) na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém. Quatro pessoas que moravam no imóvel, entre elas uma criança e uma pessoa com deficiência, conseguiram escapar sem ferimentos após ouvirem estalos que antecederam o colapso da estrutura. A queda atingiu ao menos três casas vizinhas.

Vídeos gravados por moradores mostram o imóvel cedendo e sendo tomado pela maré da Baía do Guajará horas depois. Durante toda a manhã, vizinhos se mobilizaram para ajudar a retirar pertences antes que as águas avançassem.

O desempregado Márcio Aquino, dono da casa que desabou, relatou que já havia sinais de instabilidade. “Um vizinho me chamou e disse que a casa estava estralando. Fui lá olhar e vi que ela se afastou mesmo, porque era uma casa colada na casa desse vizinho que me alertou. Uma hora da manhã eu coloquei uma estaca para ver se ela não tombava. Quando deu uns dez minutos depois disso aí, começou a estalar uma atrás da outra. Quando todo mundo viu, a casa caiu. Não tinha ninguém na casa, porque ela já estava com indícios de que ia desabar”, contou.

A diarista Anny Vieira, moradora da Vila da Barca​ há 15 anos, viveu uma das madrugadas mais difíceis ao lado dos três filhos, do marido e do cachorro. “Foi horrível. Quando ouvimos o barulho, tentamos ajudar o vizinho, tirando os documentos da casa, aí desabou e o desespero foi grande, estamos sem dormir. Minha casa está virando devagar. Com o estrondo da casa do vizinho, a minha rachou. Já estava com pouco risco… aí piorou. A Defesa Civil falou que precisamos sair urgentemente”, contou.

A família dela conseguiu retirar móveis e documentos, mas a estrutura do imóvel está comprometida. “Trabalhei muito para ter as minhas coisas. Só de pensar que minha casa está rachando e eu posso perder tudo… meu coração fica partido”, lamentou.

Entre as casas afetadas está a de Patrícia Ribeiro, onde vivem dez pessoas. “A nossa estrutura está comprometida. A gente tem medo de dormir aqui, medo de acontecer com a gente o que aconteceu com o nosso vizinho”, disse.

Na residência de Renata Medeiros, parte da estrutura precisou ser isolada. “É muito doloroso. A área mais atingida foi bloqueada. A gente está com medo”, afirmou. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e Secretaria de Habitação acompanharam o caso ao longo do dia, avaliando riscos e prestando auxílio emergencial. As famílias receberam kits de ajuda e foram orientadas a deixar imediatamente as áreas instáveis.

O presidente da Associação de Moradores da Vila da Barca, Gerson Siqueira, confirmou o atendimento. “Eles vieram, fizeram o primeiro atendimento e agora estão acompanhando a situação dessa família que perdeu tudo”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

vila da barca

casa desaba
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

cultivo em casa

Horta em casa: saiba como cultivar hortaliças para uma alimentação saudável e bem-estar

O cultivo caseiro possibilita vantagens econômicas, sociais, ambientais e até mesmo psicológicas para quem cultiva

16.11.25 9h00

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

TURISMO

Cruzeiro internacional aporta em Belém e passageiros visitam a Estação das Docas e outros espaços

São mais de 2 mil visitantes distribuídos em 45 ônibus para diferentes roteiros na capital do Pará

18.03.24 11h37

Especial

Oliberal.com completa 21 anos como pioneiro digital e reforça inovação

Primeiro portal de notícias de Belém, veículo marca 21 anos com nova identidade e foco em modernização digital

15.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda