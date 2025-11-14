Casa desaba na Vila da Barca, em Belém

Uma casa desabou na madrugada desta sexta-feira (14) na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém. Quatro pessoas que moravam no imóvel, entre elas uma criança e uma pessoa com deficiência, conseguiram escapar sem ferimentos após ouvirem estalos que antecederam o colapso da estrutura. A queda atingiu ao menos três casas vizinhas.

Vídeos gravados por moradores mostram o imóvel cedendo e sendo tomado pela maré da Baía do Guajará horas depois. Durante toda a manhã, vizinhos se mobilizaram para ajudar a retirar pertences antes que as águas avançassem.

O desempregado Márcio Aquino, dono da casa que desabou, relatou que já havia sinais de instabilidade. “Um vizinho me chamou e disse que a casa estava estralando. Fui lá olhar e vi que ela se afastou mesmo, porque era uma casa colada na casa desse vizinho que me alertou. Uma hora da manhã eu coloquei uma estaca para ver se ela não tombava. Quando deu uns dez minutos depois disso aí, começou a estalar uma atrás da outra. Quando todo mundo viu, a casa caiu. Não tinha ninguém na casa, porque ela já estava com indícios de que ia desabar”, contou.

A diarista Anny Vieira, moradora da Vila da Barca​ há 15 anos, viveu uma das madrugadas mais difíceis ao lado dos três filhos, do marido e do cachorro. “Foi horrível. Quando ouvimos o barulho, tentamos ajudar o vizinho, tirando os documentos da casa, aí desabou e o desespero foi grande, estamos sem dormir. Minha casa está virando devagar. Com o estrondo da casa do vizinho, a minha rachou. Já estava com pouco risco… aí piorou. A Defesa Civil falou que precisamos sair urgentemente”, contou.

A família dela conseguiu retirar móveis e documentos, mas a estrutura do imóvel está comprometida. “Trabalhei muito para ter as minhas coisas. Só de pensar que minha casa está rachando e eu posso perder tudo… meu coração fica partido”, lamentou.

Entre as casas afetadas está a de Patrícia Ribeiro, onde vivem dez pessoas. “A nossa estrutura está comprometida. A gente tem medo de dormir aqui, medo de acontecer com a gente o que aconteceu com o nosso vizinho”, disse.

Na residência de Renata Medeiros, parte da estrutura precisou ser isolada. “É muito doloroso. A área mais atingida foi bloqueada. A gente está com medo”, afirmou. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e Secretaria de Habitação acompanharam o caso ao longo do dia, avaliando riscos e prestando auxílio emergencial. As famílias receberam kits de ajuda e foram orientadas a deixar imediatamente as áreas instáveis.

O presidente da Associação de Moradores da Vila da Barca, Gerson Siqueira, confirmou o atendimento. “Eles vieram, fizeram o primeiro atendimento e agora estão acompanhando a situação dessa família que perdeu tudo”, disse.